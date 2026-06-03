El sorprendente vínculo entre Diana de Gales y Tilda Swinton que pocos conocían, en una imagen inédita

Han pasado casi tres décadas desde la trágica muerte de Diana de Gales, pero su figura continúa despertando un enorme interés en todo el mundo. La princesa, que marcó una época tanto por su papel dentro de la monarquía británica como por su cercanía con la gente, sigue siendo objeto de documentales, libros, exposiciones y subastas relacionadas con su vida. Cada nuevo hallazgo vinculado a ella genera una gran expectación, especialmente cuando permite conocer aspectos poco conocidos de sus años anteriores a la fama.

Precisamente eso es lo que ha ocurrido con una fotografía inédita que será subastada próximamente y que muestra a una jovencísima Diana durante su etapa escolar. La imagen ha llamado especialmente la atención porque en ella también aparece otra futura celebridad internacional: la actriz Tilda Swinton. Ambas aparecen rodeadas de compañeras de colegio en una instantánea tomada durante la década de los setenta, cuando todavía eran adolescentes y desconocían el extraordinario futuro que les esperaba.

La fotografía forma parte del archivo personal de Katherine Hanbury, amiga de infancia de Diana y compañera suya en el internado femenino West Heath Girls’ School. Tanto Hanbury como Diana estudiaron allí entre 1973 y 1977, unos años decisivos en la formación de la futura princesa. La imagen será subastada junto con otros recuerdos personales en la casa de subastas Gorringe’s, ubicada en Lewes, East Sussex, el próximo 7 de julio. Además de Diana y Tilda Swinton, la fotografía incluye a otras alumnas del centro, entre ellas Joanna Hogg, quien años después se convertiría en una reconocida directora de cine. Lo que hace especialmente valiosa esta instantánea es que captura un momento de absoluta normalidad en la vida de varias jóvenes que acabarían alcanzando notoriedad en ámbitos muy diferentes.

Para muchos admiradores de Lady Di, la imagen representa una oportunidad única de contemplarla antes de convertirse en una de las mujeres más famosas y fotografiadas del planeta. En aquellos años escolares, Diana era simplemente una estudiante más, compartiendo experiencias, amistades y momentos cotidianos con sus compañeras. Nada hacía presagiar que terminaría ocupando un lugar tan relevante en la historia contemporánea de la monarquía británica.

Por su parte, Tilda Swinton aún estaba lejos de convertirse en una de las actrices más prestigiosas de su generación. Ganadora de un premio Oscar y protagonista de numerosas producciones internacionales, Swinton ha hablado en varias ocasiones de su etapa escolar junto a Diana, confirmando que ambas mantuvieron una amistad durante aquellos años de internado. La fotografía constituye, por tanto, un valioso testimonio de ese vínculo juvenil. Sin embargo, la subasta no se limita únicamente a esta imagen. El lote incluye también otras fotografías inéditas tomadas en el dormitorio que Diana ocupaba dentro del colegio, así como instantáneas realizadas en los exteriores del centro educativo. A ello se suman varias cartas personales que la princesa escribió a Katherine Hanbury años después de abandonar el internado.

Entre estos documentos destaca especialmente una carta enviada durante la luna de miel de Diana con el entonces príncipe Carlos, en septiembre de 1981. En ella, la recién casada compartía con su amiga la felicidad que sentía en aquellos primeros meses de matrimonio. La princesa describía su luna de miel como maravillosa, destacando el buen tiempo y la tranquilidad del viaje. También expresaba su satisfacción por su nueva vida dentro de la familia real y aseguraba sentirse feliz con su reciente condición de esposa.

Estas cartas permiten conocer una faceta mucho más íntima y personal de Diana, alejada de los focos y de las obligaciones institucionales que marcarían buena parte de su vida pública. Son documentos que muestran a una mujer cercana, afectuosa y dispuesta a mantener los lazos con sus amistades de juventud a pesar de los profundos cambios que experimentó su vida tras su matrimonio.

Desde la casa de subastas destacan precisamente ese valor humano de la colección. Según sus responsables, el conjunto de fotografías y correspondencia ofrece una visión de Diana anterior a la fama, mostrando a una joven sincera, reflexiva y auténtica. Una imagen que contrasta con la enorme presión mediática que la acompañaría durante los años posteriores. La celebración de esta subasta coincide además con fechas especialmente simbólicas. Por un lado, se acerca el que habría sido el 65º cumpleaños de Diana. Por otro, se cumplen 45 años de su boda con Carlos. Ambas efemérides contribuyen a reforzar el interés por una figura que continúa siendo uno de los mayores iconos del siglo XX y cuya influencia cultural sigue vigente décadas después de su muerte.