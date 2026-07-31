Si eres español y tienes uno de estos apellidos podrías tener antepasados marroquíes

La historia de España no se entiende sin los casi ocho siglos de presencia musulmana en la Península Ibérica. Desde la llegada de los musulmanes en el año 711 hasta la caída del Reino de Granada en 1492, Al-Ándalus dejó una huella profunda que todavía hoy puede apreciarse en monumentos, palabras de nuestro vocabulario, sistemas de regadío, gastronomía e incluso en los apellidos.

Además, durante ese largo periodo hubo una intensa mezcla entre poblaciones, por lo que muchos españoles actuales descienden, al menos en parte, de quienes habitaron aquellos territorios. Esa herencia histórica ha hecho que algunos de los apellidos más comunes del país conserven un origen o una influencia árabe, aunque llevar uno de ellos no significa necesariamente tener ascendencia marroquí directa.

La genealogía y la historia de los apellidos permiten rastrear parte de ese legado. Diversas investigaciones, entre ellas las realizadas por plataformas especializadas en genealogía como MyHeritage, señalan que numerosos apellidos presentes en España tienen un origen relacionado con la época de Al-Ándalus o con familias moriscas que permanecieron en la Península tras la Reconquista.

¿Qué apellidos tienen origen árabe o están relacionados con Al-Ándalus?

Uno de los rasgos más característicos es la presencia del prefijo «Al-«, procedente del artículo determinado árabe. Sin embargo, no es el único indicador, ya que también existen apellidos con los prefijos «Ben-» o «Ga-«, habituales en el mundo árabe.

Entre los apellidos más extendidos en España que distintos estudios relacionan con ese legado histórico destacan:

Abad

Abdó

Abengoa

Abril

Aguilar

Álamo

Albarracín

Alcalá

Alcántara

Alcázar

Alcaraz

Alguacil

Alicante

Almansa

Almeida

Aranda

Barahona

Barroso

Benarroch

Benavides

Benegas

Benjumea

Benítez

Bermejo

Bono

Buendía

Cabrero

Castillo

Cebrián

Cid

Cordobés

Cortés

Gálvez

Gazul

Granadino

Guerra

Haddad

Hamad

Herrera

Jaén

Jalifa

Lama

Lara

Lucas

Méndez

Mendoza

Miguel

Molina

Morales

Morón

Nazal

Nazer

Nebot

Nicolás

Páez

Palacios

Palomeque

Pascual

Pérez

Picó

Pinto

Pomar

Ponce

Salas

Salem

Salipa

Salomón

Salvador

Samur

Seda

Sordo

Solís

Valenciano

Venegas

El caso de Alcaraz, Alcalá o Almeida

Algunos de estos apellidos son especialmente conocidos. Alcaraz, por ejemplo, es uno de los más numerosos en España y suele relacionarse con el término árabe que hace referencia al cerezo. Alcalá deriva de al-qal’a, que significa «la fortaleza» o «el castillo», mientras que Almeida procede de una palabra árabe vinculada a una meseta o terreno elevado.

Su amplia presencia en provincias como Murcia, Albacete, Alicante o Andalucía refleja la influencia histórica de Al-Ándalus en esas zonas.

Llevar uno de estos apellidos no confirma un origen marroquí

Los especialistas insisten en que tener uno de estos apellidos no significa automáticamente descender de Marruecos ni acreditar un origen marroquí reciente. En muchos casos, estos apellidos se incorporaron hace siglos a la población peninsular y han pasado de generación en generación tras procesos de convivencia, conversiones religiosas, matrimonios mixtos y evolución lingüística.

Por ello, un apellido puede conservar una raíz árabe mientras que la historia familiar se ha desarrollado íntegramente en España durante cientos de años.

Un legado que también está en el idioma

La herencia de Al-Ándalus no se limita a los apellidos. Los expertos estiman que el español conserva alrededor de 4.000 palabras de origen árabe, entre ellas términos tan cotidianos como aceite, almohada, ajedrez, acequia, albahaca, alcachofa, berenjena, guitarra, garrafa, ojalá o taza.

Ese patrimonio lingüístico, junto al legado arquitectónico de monumentos como la Alhambra de Granada o la Mezquita-Catedral de Córdoba, demuestra hasta qué punto la cultura andalusí sigue formando parte de la identidad histórica de España.