Crisis migratoria en Ceuta, en directo: última hora de la llegada de miles de inmigrantes desde Marruecos
España y Marruecos han anunciado un acuerdo para agilizar el retorno de quienes han accedido de forma irregular
La crisis migratoria en Ceuta continúa agravándose tras la entrada masiva de miles de personas desde Marruecos, una situación que ha desbordado la capacidad de respuesta de la ciudad autónoma y ha reabierto el debate sobre la eficacia de los mecanismos de devolución.
Aunque España y Marruecos han anunciado un acuerdo para agilizar el retorno de quienes han accedido de forma irregular, las experiencias de crisis anteriores y las previsiones de fuentes policiales apuntan a que una parte significativa de los inmigrantes permanecerá finalmente en territorio español, mientras las autoridades investigan las causas y el alcance de esta nueva oleada migratoria.
Le Pen acusa a España de «alentar la entrada masiva de migrantes» y pide reforzar controles en Francia
La líder del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha acusado este viernes al Gobierno de España de «alentar la entrada masiva de migrantes» en el territorio español y ha pedido reforzar los controles en Francia, unas palabras que llegan después de que miles de migrantes hayan accedido desde el jueves a la ciudad autónoma de Ceuta.
«Ante las entradas masivas y coordinadas de migrantes en España, alentadas por el Gobierno español, Francia debe sin demora reforzar los controles en sus fronteras», ha aseverado la política francesa.
Así, ha afirmado que Francia apostará por «detener esta locura reservando la libre circulación del espacio Schengen a los nacionales de la Unión Europea», tal y como ha señalado en un comunicado difundido en redes sociales.
El Rey contacta con Sánchez y Vivas por la crisis migratoria en Ceuta
El Rey Felipe VI ha contactado telefónicamente con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, con quienes ha mantenido conversaciones en las que han analizado la crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma en los últimos días, según ha informado Casa Real.
La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado, si bien algunos de ellos ya han empezado a retornar de manera voluntaria a su país de origen.
Más de 40.000 inmigrantes han entrado de manera ilegal en Ceuta, según las primeras estimaciones
Más de 40.000 inmigrantes han entrado de manera ilegal en Ceuta en los últimos días, la mayor parte el pasado jueves, según las primeras estimaciones que manejan las fuerzas de seguridad.
Esta cifra supera ampliamente la registrada en la anterior crisis migratoria en la ciudad autónoma, la de mayo de 2021, cuando se calculó que burlaron los controles fronterizos más de 10.000 inmigrantes.
Ascienden a 19 el balance de los inmigrantes muertos al intentar llegar a nado desde Marruecos
El balance de inmigrantes muertos al intentar entrar a nado en el enclave ha subido este viernes a 19.
Pedro Sánchez visita este viernes Ceuta para abordar la crisis migratoria
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará Ceuta este viernes, 31 de julio, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma con la entrada sin control de miles de personas desde Marruecos.
El jefe del Ejecutivo se desplazará a las 11.40 horas hasta la frontera del Tarajal, en donde mantendrá un encuentro con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
A las 12:00 horas, Sánchez acudirá al Palacio de la Asamblea para asistir a una reunión de coordinación con el presidente de la Ciudad Autónoma, Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez; los responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y el director del CETI y de la Cruz Roja ceutíes.
Ayuso afirma que Sánchez permite «la invasión de España por Ceuta» para «ocultar todos sus juicios»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permite «la invasión de España por Ceuta» –en relación con la entrada masiva de migrantes este jueves en la ciudad autónoma– para «intentar ocultar todos sus juicios».
«Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega», ha escrito Ayuso en su cuenta de X.
Este jueves, se ha desatado una crisis migratoria en Ceuta con la entrada de miles de personas por la frontera, la más grave en cinco años, desde que en mayo de 2021 Marruecos relajó las medidas de control y alrededor de 8.000 personas cruzaron a territorio español.
Comienzan a retornar voluntariamente a Marruecos inmigrantes que entraron a Ceuta
Cientos de inmigrantes ilegales que entraron a Ceuta de forma masiva en las últimas horas están empezando a regresar voluntariamente a Marruecos por el espigón fronterizo. Los retornos comenzaron a producirse a última hora de la noche.
A su vez, continúan entrando migrantes a la ciudad autónoma, si bien la afluencia, que no ha aflojado durante la madrugada, se ha ido reduciendo a primera hora de esta mañana, mientras miles de jóvenes han deambulado por las calles del municipio ceutí.
Feijóo: «Tan grave como lo que está pasando es que el Gobierno reaccione con esta debilidad»
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que ha señalado que es «tan grave lo que está pasando como que el Gobierno reaccione con debilidad».
«A Ceuta ha seguido llegando gente toda la noche y quienes están sobre el terreno describen una ciudad ocupada, sin que se esté haciendo nada suficiente para evitarlo. En Melilla también han entrado unos 400 irregulares. Insisto en que Pedro Sánchez tiene que defender nuestra seguridad nacional, nuestra integridad territorial y nuestra convivencia. Como presidente del Gobierno, tiene instrumentos y medios a su disposición, y solo resta que dé las órdenes. Tan grave como lo que está pasando es que el Gobierno reaccione con esta debilidad. Toda España está con Ceuta y Melilla», ha asegurado.
A Ceuta ha seguido llegando gente toda la noche y quienes están sobre el terreno describen una ciudad ocupada, sin que se esté haciendo nada suficiente para evitarlo. En Melilla también han entrado unos 400 irregulares.
Insisto en que @sanchezcastejon tiene que defender nuestra… https://t.co/sRBFRS53X7
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 31, 2026
El embajador de Israel ante la ONU afea la política migratoria de España en plena crisis migratoria en Ceuta
El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha arremetido este viernes contra la política migratoria del Gobierno de España, a propósito de la crisis migratoria en Ceuta desatada por la entrada masiva de personas a través de la frontera con Marruecos, al tiempo que ha instado a Madrid a explicar «por qué sigue manteniendo enclaves coloniales en África».
«España, que nunca pierde la oportunidad de dar lecciones a Israel, ha declarado el estado de emergencia en Ceuta, tras la crisis provocada por su política de inmigración», ha manifestado Danon en un mensaje en redes sociales, pese a que no ha tenido lugar tal declaración.
La embajada marroquí asegura que ambos Gobierno están «en contacto»
La embajada de Marruecos en España ha asegurado que ambos Gobiernos están «en contacto» para abordar la crisis migratoria que asola Ceuta.
El Gobierno de Melilla asegura que cerca de 400 personas entraron anoche en la ciudad autónoma
El Gobierno de Melilla ha asegurado que cerca de 400 personas entraron anoche en Melilla desde Marruecos de forma ilegal. «Se estaba notando un incremento de migrantes en el mes de julio, pero no al nivel de Ceuta», declaró anoche el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, en Cope.
Ceuta amanece sin cesar el flujo de personas desde Marruecos y con miles de jóvenes deambulando por las calles
La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido hoy con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado, según ha podido comprobar Europa Press.
Miles de inmigrantes han accedido desde este jueves a la ciudad autónoma a nado y también a pie, bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado en España.
El Ejército ha colocado sus tanques en la puerta de acceso a Ceuta desde el espigón para impedir que se dispersen y redirigir a los inmigrantes hacia el Polígono del Tarajal, una zona repleta de naves.
El flujo de entradas no se ha cortado a primera hora de este viernes, pero esta noche también han sido muchos los inmigrantes que han regresado al Tarajal para volver a Marruecos por su propio pie.
Atrapadas cientos de personas de la Operación Paso del Estrecho tras el cierre de la frontera entre Melilla y Marruecos
La frontera entre Melilla y Marruecos, la de Beni Enzar, permanece cerrada en estos momentos, pasadas las 08.30 horas del viernes, como consecuencia del intento de entrada masiva registrado desde las 22.00 horas del jueves en distintos puntos del perímetro fronterizo de Melilla.
El operativo de seguridad afectó al principal paso entre España y Marruecos y coincidió con intentos de acceso por las zonas de Barrio Chino, Farhana y el Dique Sur. La Delegación del Gobierno confirmó el cierre del paso fronterizo, una medida adoptada mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trataban de controlar la situación.
Ceuta reclama una respuesta extraordinaria
El Gobierno de Ceuta sostiene que la ciudad atraviesa una situación de «emergencia humanitaria y social» debido a la presión sobre los recursos de acogida. Juan Jesús Vivas ha solicitado un mando único y una respuesta extraordinaria del Estado para gestionar una crisis que considera sin precedentes recientes.
Refuerzo de la frontera y debate sobre las devoluciones
La respuesta del Gobierno pasa por reforzar el control de la frontera y coordinar la actuación de los distintos ministerios implicados, mientras continúa el debate sobre la aplicación de la ley de extranjería y las devoluciones de quienes acceden de forma irregular a Ceuta.
Ceuta suspende sus fiestas patronales ante la avalancha migratoria
La ciudad de Ceuta ha comunicado a los caseteros la decisión de suspender las Fiestas Patronales y, por consiguiente, la Feria que debía inaugurarse este sábado como consecuencia de la grave crisis migratoria que atraviesa la ciudad. La Feria de Ceuta estaba prevista entre el 1 y el 8 de agosto.