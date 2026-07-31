Crisis migratoria en Ceuta, en directo: última hora de la llegada de miles de inmigrantes desde Marruecos

La crisis migratoria en Ceuta continúa agravándose tras la entrada masiva de miles de personas desde Marruecos, una situación que ha desbordado la capacidad de respuesta de la ciudad autónoma y ha reabierto el debate sobre la eficacia de los mecanismos de devolución.

Aunque España y Marruecos han anunciado un acuerdo para agilizar el retorno de quienes han accedido de forma irregular, las experiencias de crisis anteriores y las previsiones de fuentes policiales apuntan a que una parte significativa de los inmigrantes permanecerá finalmente en territorio español, mientras las autoridades investigan las causas y el alcance de esta nueva oleada migratoria.