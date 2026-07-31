Ceuta amanece con nuevas entradas de inmigrantes este viernes tras la avalancha masiva del jueves

La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido este viernes con nuevas entradas de inmigrantes procedentes de Marruecos, un goteo que se ha mantenido durante toda la madrugada, aunque a un ritmo muy inferior al registrado la jornada anterior.

El jueves fue el día en que se produjo la avalancha: decenas de miles de personas accedieron a la ciudad autónoma a nado y también caminando junto al espigón que separa Ceuta de Marruecos. Según la televisión marroquí, 30.000 inmigrantes ya habrían entrado en España a través de este punto fronterizo en apenas 24 horas, una cifra que ilustra la magnitud histórica de lo ocurrido.

Con el objetivo de evitar que la situación se repita este viernes, el Ejército ha mantenido sus tanques desplegados en el acceso a Ceuta desde el espigón, impidiendo que los recién llegados se dispersen por la ciudad y redirigiéndolos hacia el Polígono del Tarajal, una zona industrial repleta de naves donde se concentra ya a buena parte de los inmigrantes.

El flujo, aunque mucho más contenido, no se ha cortado del todo en las primeras horas de este viernes. La otra cara de la crisis se vivió durante la noche, cuando un número considerable de inmigrantes optó por regresar por su propio pie hasta el Tarajal para volver a cruzar hacia Marruecos.

Centros al límite

A diferencia del jueves, cuando las entradas se produjeron de forma masiva y prácticamente descontrolada, este viernes las autoridades han logrado contener en parte el ritmo de accesos, aunque mantienen como prioridad absoluta evitar que los inmigrantes lleguen hasta el centro urbano y las barriadas, zonas en las que, desde el día anterior, decenas de personas siguen durmiendo a la intemperie o deambulando sin rumbo.

La inmensa mayoría de los recién llegados son de nacionalidad marroquí y caminan por las calles de la ciudad sin saber hacia dónde dirigirse, ya que los centros de acogida no están admitiendo nuevos ingresos ante la saturación total de sus instalaciones.

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), destinado a adultos, roza el colapso absoluto: alberga ya a más de mil residentes cuando su capacidad oficial es de 512 plazas. A las puertas del centro se acumula, además, más de un millar de personas que aguardan turno con la esperanza de poder ingresar.

La situación no es mejor en el área de menores. La Ciudad Autónoma ha optado por reabrir dos centros de acogida adicionales mientras se trabaja en la habilitación de nuevas instalaciones para hacer frente a la avalancha de menores no acompañados que dejó la jornada del jueves.