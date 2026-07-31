La Guardia Civil salva la vida de un hombre tras diez minutos de reanimación en La Rinconada (Sevilla)

La rápida intervención de dos agentes de la Guardia Civil evitó una tragedia en La Rinconada (Sevilla). Los efectivos del Puesto Principal del municipio lograron salvar la vida de un hombre que había sufrido una parada cardiorrespiratoria en el interior de su vivienda tras practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente diez minutos, hasta conseguir que recuperara el pulso antes de la llegada de los servicios sanitarios.

Los hechos comenzaron cuando los guardias civiles recibieron un aviso alertando de una posible emergencia en un domicilio de la localidad sevillana. Al llegar encontraron a un varón inconsciente, tendido en el suelo y sin respiración. Ante la gravedad de la situación, los agentes actuaron de inmediato sin esperar a la llegada del personal sanitario.

Uno de los guardias civiles inició las maniobras de soporte vital básico mientras su compañero solicitaba la presencia urgente de una unidad medicalizada del 061. Paralelamente, este último coordinó junto con efectivos de la Policía Local de La Rinconada el acceso a la vivienda para que los sanitarios pudieran intervenir con la mayor rapidez posible cuando llegaran al lugar.

Durante unos diez minutos, el agente mantuvo de forma ininterrumpida las compresiones torácicas siguiendo los protocolos establecidos de reanimación cardiopulmonar. La insistencia y precisión de las maniobras resultaron determinantes. Cuando la unidad del 061 llegó al domicilio, el hombre había conseguido recuperar el pulso y sus constantes vitales gracias a la actuación de los guardias civiles. Según trasladó posteriormente el equipo médico, esa intervención fue clave para evitar el fallecimiento del paciente.

Una vez estabilizado, el hombre fue evacuado de urgencia al Hospital Universitario Virgen de la Macarena, en Sevilla, donde quedó ingresado para continuar recibiendo asistencia médica especializada.

La Guardia Civil ha destacado que este tipo de actuaciones son fruto de la formación continua que reciben sus agentes en primeros auxilios. La Comandancia de Sevilla organiza periódicamente cursos de soporte vital básico, control de hemorragias y manejo de desfibriladores, impartidos con la colaboración del servicio de emergencias 061 y del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía. Esta preparación permite que los agentes puedan actuar con rapidez y eficacia en situaciones críticas, incluso antes de la llegada de los servicios sanitarios.