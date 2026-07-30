Fallecen dos menores de 10 y 15 años en el incendio de una vivienda en Benalmádena (Málaga)

La localidad malagueña de Benalmádena se ha despertado este jueves con una tragedia que ha conmocionado al municipio. Dos menores de 10 y 15 años han fallecido como consecuencia de un incendio que ha tenido lugar esta madrugada en una vivienda situada en la calle Ónix, en la zona de Arroyo de la Miel. La madre de ambos ha sido rescatada con vida y trasladada al hospital en estado grave, mientras que un bombero ha resultado herido durante las labores de extinción y varios agentes de policía y efectivos del operativo han precisado asistencia por inhalación de humo.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, los primeros avisos se recibieron alrededor de las 6:00 de la madrugada de este jueves. Varios vecinos alertaron de un incendio que se había originado en un piso de un edificio de cuatro plantas, desde el que comenzaban a salir intensas llamas y una gran cantidad de humo.

Tras recibir las llamadas, el 112 activó un amplio dispositivo de emergencias en el que participaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Bomberos de los parques de Benalmádena, Mijas y Fuengirola, así como agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

El Ayuntamiento de Benalmádena ha explicado que, cuando los bomberos llegaron al inmueble, el fuego ya se encontraba «muy avanzado», lo que complicó notablemente las tareas de rescate y extinción. Ante la magnitud del incendio, fue necesario desalojar dos de las cuatro plantas del edificio para garantizar la seguridad del resto de vecinos.

Los equipos de intervención lograron acceder al interior de la vivienda para rescatar a varias personas atrapadas por las llamas y el humo. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los servicios de emergencia, no fue posible salvar la vida de los dos menores, cuyo fallecimiento fue confirmado en el lugar de los hechos.

La madre de los niños pudo ser evacuada con vida y recibió atención sanitaria de urgencia antes de ser trasladada a un centro hospitalario. Según la información facilitada por el Consistorio, su pronóstico es grave.

El operativo también se saldó con varios heridos entre los propios servicios de emergencia. Uno de los bomberos que participó en la intervención sufrió lesiones durante las labores de extinción, mientras que varios policías y otros efectivos necesitaron asistencia médica tras inhalar humo durante el dispositivo.

Las causas que originaron el incendio no han sido precisadas por el momento y serán objeto de la correspondiente investigación, que deberá determinar el origen del fuego y las circunstancias en las que se produjo esta tragedia.

El Ayuntamiento de Benalmádena ha trasladado públicamente sus condolencias por el fallecimiento de los dos menores y ha expresado su pesar por un suceso que ha causado una profunda conmoción entre los vecinos del municipio. Asimismo, ha agradecido la rápida actuación de todos los cuerpos de emergencia que participaron en un dispositivo marcado por la dificultad de las labores de rescate debido a la violencia con la que se propagaron las llamas.