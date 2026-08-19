Cobolli frena la progresión de Rafa Jódar, que cae eliminado en Cincinnati

¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Se escucha el golpeo de Cobolli en la pelota. Cada vez más potente que la anterior. Una progresión al alza que poco a poco fue mermando a Jódar, cuyo partido fue curvilíneo. Su derecha no corrió como acostumbra, no se mostró especialmente cómodo y aglutinó 48 errores no forzados. Aglutinó buenos momentos con otros pesados. Se lo llevó el italiano (6-4, 6-7, 3-6) y avanza a cuartos de final, donde ya espera a Zverev o Tommy Paul.

La parte positiva de la derrota es que Rafa Jódar tendrá tiempo para descansar de cara al US Open tras un mes maratoniano. Alcanzó la final en Washington, dos días después compitió en Montreal, donde llegó hasta semifinales y después hasta los octavos de Cincinnati. Ahora gozará de diez días para despejar la cabeza y liberar las piernas de cara al último Grand Slam del año.