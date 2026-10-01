La preciosa frase de Tom Hanks sobre la felicidad:»El invierno debe ser muy frío para aquellos que no tienen cálidos recuerdos»

Tom Hanks es uno de los actores más queridos de Hollywood, y no únicamente por sus interpretaciones. A lo largo de décadas de carrera, el protagonista de Forrest Gump, Philadelphia o Náufrago ha construido una reputación que va más allá de la pantalla: la de un hombre que piensa con profundidad, que habla con honestidad y que tiene una forma de ver la vida que resulta reconocible y cercana para personas de culturas y generaciones muy distintas. Entre sus reflexiones más recordadas figura una que tiene la belleza de los poemas cortos: «El invierno debe ser muy frío para aquellos que no tienen cálidos recuerdos». Una frase que no habla del frío. Habla de algo mucho más esencial.

Una metáfora que lo dice todo sin decirlo

La imagen que construye Hanks en esta frase funciona en dos niveles simultáneos. En el más literal, evoca algo que cualquiera ha experimentado: la diferencia entre pasar el frío del invierno con personas queridas, con el calor de un hogar y con la memoria de momentos buenos, frente a atravesar esa misma estación desde la soledad o desde una vida sin vínculos que la sostengan. El mismo frío objetivo produce experiencias radicalmente distintas según lo que cada persona lleva dentro.

En el nivel más profundo, el invierno es una metáfora de todo aquello que en la vida resulta duro, oscuro o difícil de soportar. Las pérdidas, los fracasos, los períodos de incertidumbre o de soledad. Y los recuerdos cálidos son los vínculos, las experiencias compartidas, el amor recibido y dado, todo aquello que proporciona una base interior desde la que es posible resistir lo que viene de fuera.

Lo que la psicología llama resiliencia

La investigación en psicología del bienestar lleva décadas estudiando qué es lo que permite a algunas personas atravesar las dificultades sin quedar destruidas por ellas mientras otras quedan atrapadas en el sufrimiento. Y uno de los factores más consistentemente identificados es exactamente lo que Hanks describe en su frase: la calidad de los vínculos afectivos y la riqueza de la memoria emocional.

Las personas que han construido relaciones genuinas, que han acumulado experiencias de amor, de pertenencia y de conexión real con otros, disponen de un recurso interior que las acompaña incluso cuando esas personas o esos momentos ya no están físicamente presentes. El recuerdo de haber sido querido, de haber compartido algo verdadero, de haber estado en lugares y situaciones que importaron, tiene un peso protector que la psicología ha documentado en múltiples contextos, desde la capacidad de superar duelos hasta la resistencia frente a la depresión.

La pobreza que no aparece en ningún balance

Lo que hace especialmente poderosa esta frase es que apunta a un tipo de pobreza que no se mide con dinero ni con posesiones. Alguien puede tener todos los recursos materiales imaginables y al mismo tiempo no tener nada que le caliente por dentro cuando el frío arrecia. Y alguien con muy poco en términos materiales puede atravesar los inviernos más duros sostenido por la riqueza de lo que ha vivido y de las personas que ha tenido cerca.

Hanks, que ha interpretado algunos de los personajes más solitarios y más acompañados del cine contemporáneo, parece saber de forma intuitiva dónde reside la diferencia. No en las circunstancias externas, sino en lo que cada uno lleva consigo cuando las circunstancias se ponen difíciles.

Una invitación a construir antes de que llegue el frío

Leída de otra manera, la frase de Hanks es también una invitación velada a no esperar. Los recuerdos cálidos no se improvisan en el momento en que se necesitan. Se construyen antes, en los días ordinarios, en las conversaciones que se tienen o se dejan de tener, en el tiempo que se dedica o no se dedica a las personas que importan.

El invierno llega siempre. La pregunta es qué habrá construido cada uno cuando llegue.