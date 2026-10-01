Pablo López espera su primer hijo junto a Laura Rubio: todo lo que se sabe

Pablo López (42) está de enhorabuena. Justo un año después de darse el «sí, quiero» con Laura Rubio (32), la mujer con la que mantiene una relación sentimental desde hace casi una década, la pareja ha dado un paso más allá y está esperando a su primer hijo en común. Así lo han confirmado las Mamarazzis, el dúo de periodistas formado por Lorena Vázquez y Laura Fa, en su podcast, donde han asegurado que el embarazo se encuentra cursando el segundo trimestre. Tal y como les han comentado fuentes cercanas al cantante, el matrimonio llevaba tiempo buscando un bebé y, como no podía ser de otra manera, está muy ilusionado con la dulce espera.

Por ahora, ni Pablo ni Laura se han pronunciado públicamente sobre la noticia. Una actitud hermética que no ha sorprendido a nadie porque es con la que siempre han intentado tratar su faceta privada de cara a los medios. Es por ello por lo que se desconoce si tienen intención de dar algún tipo de detalle sobre esta nueva etapa que está a punto de comenzar en sus vidas o si, por el contrario, preferirán disfrutarla en la más estricta intimidad. De momento, el sexo del bebé y el nombre que han elegido son todo un misterio, así como la fecha prevista de parto.

Esta feliz noticia llega en un momento idílico para el cantante. Y es que acaba de publicar su nuevo álbum, titulado El Cuatro, después de seis años sin lanzar música nueva. Pero no solo eso, y es que también se encuentra completamente inmerso en preparar su gira Hibakusha Tour 2027. Un proyecto que muy probablemente le toca compaginar con su nueva faceta como padre.

La historia de amor de Pablo López y Laura Rubio

El primer hijo de Pablo y Laura nacerá fruto de una historia de amor que es digna de contar. Se conocieron en 2017 en La Voz, cuando él ejercía de coach del programa y ella participaba como concursante. Aunque ya por aquel entonces se empezó a rumorear que su relación profesional había dado un paso más, lo cierto es que no fue hasta 2020, en plena pandemia, cuando se confirmó que eran pareja. Un año más tarde, trascendieron sus primeras imágenes juntos y, con el paso del tiempo, su relación ha ido consolidándose.

En 2025 dieron el paso definitivo al convertirse en marido y mujer en una ceremonia íntima en la Basílica de Jesús de Medinaceli de Madrid. Dos meses después, celebraron una gran fiesta en Cádiz con alrededor de 300 invitados.