La motivación de Arturo Pérez-Reverte (74 años): «No sé lo que me queda de vida, pero presenciar el final de Occidente es un espectáculo muy interesante»

Arturo Pérez-Reverte acaba de cumplir 74 años y asegura que la edad le ha cambiado algo fundamental, que es su manera de mirar el mundo. El escritor reconoce que en su juventud tenía muchas certezas y que ahora convive con muchas más dudas. Desde esa perspectiva, observa con especial interés la transformación de Europa y de la civilización occidental, hasta el punto de describir como un «espectáculo muy interesante» la posibilidad de presenciar su final. Una declaración provocadora que encaja con la mirada crítica que el escritor lleva años proyectando sobre Occidente.

Menos certezas con los años

Pérez-Reverte explica que una de las cosas que ha aprendido al hacerse mayor es precisamente a desconfiar de las certezas absolutas. Según sus palabras, cuando era joven estaba convencido de muchas cosas, mientras que ahora tiene «muy pocas certezas y muchísimas incertidumbres». Esa evolución personal resulta importante para entender el tono de sus declaraciones sobre Europa, ya que no habla únicamente desde una posición política, sino desde la experiencia acumulada de alguien que ha pasado décadas observando conflictos y transformaciones sociales.

Su experiencia como reportero de guerra durante más de dos décadas ha marcado inevitablemente esa manera de observar la realidad. Antes de convertirse en uno de los escritores españoles más conocidos, Pérez-Reverte trabajó como corresponsal en numerosos conflictos internacionales. Aquella etapa le permitió conocer de cerca sociedades sometidas a guerras, crisis políticas y transformaciones profundas, una experiencia que posteriormente también ha influido en su literatura y en sus artículos.

La mirada sobre Occidente

Cuando habla del futuro europeo, Pérez-Reverte adopta una posición especialmente pesimista. Su reflexión sobre el «final de Occidente» no plantea una fecha concreta ni constituye una predicción científica sobre la desaparición de Europa, sino una interpretación personal sobre el cambio de una civilización y de los valores que la han caracterizado. En declaraciones difundidas recientemente, el escritor relaciona esa transformación con la desaparición progresiva del mundo que conocieron sus padres y sus abuelos.

La expresión ha generado repercusión precisamente por su contundencia. Hablar del «final de Occidente» convierte una reflexión sobre cambios sociales, culturales y demográficos en una imagen mucho más poderosa. Pérez-Reverte observa el proceso desde una perspectiva histórica, ya que las sociedades cambian, los valores se transforman y ninguna civilización permanece exactamente igual para siempre. Su conclusión es que quienes viven una época de transición tienen el privilegio de observar cómo termina un mundo y comienza otro.

La reflexión llega además en un momento de intensa actividad profesional. Pérez-Reverte continúa publicando y tiene prevista para el 20 de octubre de 2026 la llegada de La hipótesis más peligrosa, su próxima novela. En apenas un año habrá encadenado tres novedades literarias, entre ellas Misión París, una nueva entrega de las aventuras del capitán Alatriste, y Enviado especial.