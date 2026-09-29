Victoria Luengo cuenta en ‘El Hormiguero’ una de sus peores experiencias laborales: «Casi poto»

El martes 29 de septiembre, Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian han visitado el plató de El Hormiguero para hablar de Reina Roja 2: Loba Negra, la segunda entrega de la serie basada en la exitosa novela de Juan Gómez-Jurado, que se estrena en Prime Video el 2 de octubre. En esta nueva tanda de episodios, Antonia Scott y su escudero Jon Gutiérrez deberán resolver un crimen relacionado con la mafia rusa en la Costa del Sol.

La mala experiencia de Victoria Luengo en el teatro

Los dos actores han hablado de sus nuevos proyectos y de sus experiencias en el mundo de la interpretación. En este momento, Pablo Motos ha querido saber más sobre la surrealista anécdota que vivió la actriz con una cerveza trabajando en el teatro. Según ha revelado, su personaje debía beber una lata (rellena de agua), pero jamás olvidará la sorpresa que se llevó.

Victoria ha contado en el directo de El Hormiguero que notó algo raro al darle un trago y es que era un escupitajo.»Noté algo duro en la boca. Pensé que era algo raro y que era una cucaracha (…) Casi poto en el escenario».

La intérprete, que casi vomita contándolo, mantuvo la compostura hasta que salió del escenario, algo que, tal y como ha dicho Pablo Motos, le hace merecedora de un Goya.

Luego ha dicho que el responsable dio la cara tras el incidente: «Vino y dijo que había visto una lata vacía y que escupió sin pensar que iba a ser utilizada.

La anécdota de la ensaladilla

Durante la entrevista, Hovik ha contado una de sus curiosidades fuera de cámara: se aprende los nombres de todas las personas del rodaje. “Me gusta, pero también lo hago con un camarero en un restaurante”, ha explicado. Para él, compartir semanas o meses de trabajo genera una cercanía que hace importante llamar a cada persona por su nombre.

Pero ha sido Victoria quien ha sacado a relucir una de las anécdotas más bonitas que han vivido juntos: el cumpleaños sorpresa que prepararon a Hovik durante un rodaje.

La actriz no tuvo demasiados problemas para engañarle. «Le dije: Hovik, te voy a llevar a comer la mejor ensaladilla rusa de Fuengirola», ha contado entre risas. Él se lo creyó y siguió sus indicaciones sin sospechar que detrás de aquella comida había una bonita sorpresa.

Según contó Luengo, el restaurante estaba prácticamente vacío. Lo que él no sabía era que todo el equipo le esperaba en la terraza para celebrar su cumpleaños. Cuando descubrió que sus compañeros habían preparado una fiesta, se quedó sorprendido. “No esperaba nada, fue muy bonito”, ha reconocido Hovik, que ha recordado aquel momento con especial cariño.