Roca Rey celebra en familia con un Vega Sicilia, la bodega favorita de Julio Iglesias, y una botella de 400 euros

Hay celebraciones que piden una buena mesa. Otras, una botella especial. Y después están aquellas en las que todo encaja a la perfección: familia, gastronomía, Madrid y un gran vino. Así celebró Andrés Roca Rey junto a sus padres sus once años de alternativa: en los elegantes salones de Numa Pompilio y con una botella que, por sí sola, ya convierte cualquier celebración en algo especial: Vega Sicilia Valbuena 5º 2015.

Cuando pienso en la calle Jorge Juan, inmediatamente mi subconsciente piensa en Sandro Silva y Marta Seco. Ellos están detrás de uno de los grupos de restauración más potentes de Madrid, Grupo El Paraguas, responsable de restaurantes como El Paraguas, Quintín, Amazónico, Ten con Ten y Numa Pompilio. Y precisamente Numa Pompilio fue el escenario elegido para este brindis familiar. Como todos los restaurantes del grupo, el local es amplio, sofisticado y tremendamente acogedor. Sus salones tienen un aire refinado y ligeramente barroco, mientras que su espectacular terraza se ha convertido en uno de esos pequeños oasis que sorprenden en pleno centro de Madrid.

Pero esta vez había una protagonista que merecía toda la atención: la botella. El Vega Sicilia Valbuena 5º 2015 es uno de los grandes vinos de la Ribera del Duero y pertenece a una de las bodegas más legendarias de España: Vega Sicilia. Una bodega cuyo nombre lleva décadas asociado a prestigio, tradición, paciencia y excelencia. Valbuena 5º toma su nombre de sus cinco años de crianza, un proceso que contribuye a construir ese carácter profundo y elegante que distingue al vino. La añada 2015 muestra una personalidad marcada, con fruta madura, notas especiadas y balsámicas, madera integrada y una textura sedosa. Es de esos vinos que no necesitan llamar la atención: se hacen notar poco a poco. Una botella para beber despacio, acompañar una conversación larga y brindar cuando la ocasión realmente lo merece.

El nombre de Vega Sicilia también está estrechamente ligado al mundo de las celebridades. Julio Iglesias, reconocido amante de los grandes vinos, ha mostrado en diferentes ocasiones su especial predilección por esta bodega. Una pasión que llegó incluso al punto de interesarse por adquirir Vega Sicilia. No hace falta mucho más para entender la dimensión de este vino. Una botella de Vega Sicilia no es simplemente una botella de vino: es parte de la cultura gastronómica española. Y en una celebración familiar como la de Roca Rey, tenía todo el sentido que el brindis estuviera protagonizado por uno de los grandes nombres de nuestro país.

Si el vino ponía la solemnidad, Numa Pompilio ponía la gastronomía. Su propuesta italiana se aleja de los platos más previsibles y apuesta por recetas tradicionales, producto de calidad y elaboraciones menos conocidas. Entre los imprescindibles están los tagliolini funghi sobre rueda de pecorino, probablemente uno de los platos más reconocibles de la casa. La pasta se termina directamente sobre una enorme rueda de queso, consiguiendo una textura cremosa y un sabor intenso. También destacan los tagliatelle con langosta, con una salsa de tomate potente y una generosa cantidad de marisco. Y para los amantes de los finales dulces, hay un plato que merece guardar sitio: el tiramisú preparado en la mesa, delante de los comensales. Un pequeño espectáculo que pone el broche perfecto a la comida.

Entre pasta italiana, queso, langosta y un gran vino, Roca Rey celebró junto a su familia una fecha muy especial. Porque hay comidas que simplemente se disfrutan y otras que terminan convirtiéndose en un recuerdo. Un aniversario, una familia reunida y un Vega Sicilia Valbuena 5º 2015 servido en los salones de Numa Pompilio. Quizá no haga falta mucho más para celebrar la vida. Y mucho menos cuando el brindis lleva el nombre de Vega Sicilia.