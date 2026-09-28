12 tendencias de pedicura para este otoño que arrasarán en los salones de uñas este octubre de 2026

Las pedicuras también cambian de estación. Cuando octubre deja atrás los tonos ligeros del verano, los pies se llenan de colores más profundos, acabados brillantes y diseños que buscan reproducir las texturas cálidas asociadas al otoño. Para esta temporada, las tendencias de pedicura pasan por azules grisáceos, marrones inspirados en el ante, rojos arándano y efectos metálicos que aportan dimensión. El resultado se aleja de la típica paleta oscura y apuesta por propuestas capaces de combinar elegancia, originalidad y un punto acogedor. Son diseños que funcionan tanto con unas botas cerradas como con calzado abierto durante los primeros días templados.

La selección presentada por Bright Side para octubre reúne varias propuestas, de las cuales hemos destacado seis que son las más llamativas: azul pizarra, chocolate moteado, ombré moca, arándano especiado, marrón ante y cromo ámbar. La tendencia general apuesta por tonos que dialogan con el armario otoñal y por acabados que aportan profundidad. Algunas opciones pueden reproducirse en casa con paciencia y herramientas sencillas, mientras que otras requieren productos de gel, lámpara o polvos cromados y resultan más apropiadas para un salón profesional.

Tendencias de pedicura para otoño de 2026

Además de elegir el color, conviene prestar atención al estado de las uñas antes de aplicar cualquier producto, ya que una pedicura bonita también debe mantener la salud de la uña y de la piel que la rodea.

Azul pizarra

El azul pizarra mezcla azul y gris para crear un tono frío, discreto y diferente de los neutros habituales. Su carácter apagado permite combinarlo con gris, negro, azul marino o denim. En acabado gel adquiere un brillo uniforme que hace que el color parezca más profundo y sofisticado.

Chocolate moteado

Aquí el marrón chocolate sirve de base para pequeñas salpicaduras doradas. El resultado recuerda a una pintura abstracta, pero aplicada de forma delicada puede resultar elegante. Para reproducirlo, se pueden dar dos capas de marrón y añadir puntos irregulares de dorado con un pincel fino antes de sellar.

Ombré moca

El degradado moca parte de un café con leche claro en la base y avanza hacia un marrón más intenso en la punta. La transición debe ser progresiva para evitar cortes visibles. Una esponja pequeña facilita difuminar el tono oscuro y crear un efecto suave.

Arándano especiado

Más profundo que un rojo clásico y con matices morados, el arándano especiado ofrece una alternativa al burdeos. Es una opción especialmente favorecedora para quienes buscan una pedicura intensa, pero menos previsible.

Su acabado brillante refuerza la sensación de profundidad y funciona especialmente bien con prendas de punto, cuero y tonos neutros.

Marrón ante

El marrón ante aporta una estética suave y empolvada. Se sitúa entre el topo cálido y el chocolate claro y encaja con camel, crema, denim oscuro y tejidos gruesos. Puede llevarse en acabado brillante para resaltar el color o mate si se busca una apariencia más aterciopelada.

Cromo ámbar

Entre las propuestas más llamativas aparece el cromo ámbar, un dorado cálido con reflejos similares a una superficie líquida. Para conseguirlo, se aplica una base color miel o ámbar y, una vez preparada para recibir el pigmento, se trabaja con polvo cromado dorado antes de sellar. El resultado puede parecer una pequeña pieza de joyería.

Cómo elegir el acabado que va mejor con tu estilo

La elección del color de la pedicura también depende de la longitud y la forma de las uñas. Los colores oscuros destacan sobre uñas cortas y bien perfiladas, mientras que los diseños metálicos ganan protagonismo cuando el resto del estilismo es sencillo.

Para una propuesta discreta, un color uniforme es suficiente; para una ocasión especial, las motas doradas, el degradado o el cromado permiten introducir detalles más elaborados. Es importante respetar los tiempos de secado indicados y evitar capas demasiado gruesas. Una buena pedicura debe verse cuidada, resultar cómoda y mantenerse sin generar molestias.

Cómo cuidar las uñas de tus pies

Los diseños de gel pueden durar más, pero requieren ciertos cuidados. La American Academy of Dermatology advierte que el uso repetido de manicuras de gel puede favorecer fragilidad, descamación y grietas. Recomienda espaciar las aplicaciones, hidratar las uñas y cutículas y proteger la piel frente a la radiación ultravioleta utilizada durante el curado. También aconseja no arrancar el producto cuando comienza a desprenderse, ya que puede dañar la superficie de la uña.

El NHS recomienda mantener las uñas limpias y secas, utilizar crema con frecuencia y proteger los pies del roce y de la humedad excesiva.

La pedicura de otoño de 2026 ofrece así alternativas para estilos muy diferentes. Desde el discreto azul pizarra hasta el llamativo cromo ámbar, la clave está en elegir un diseño que combine con el armario y mantener las uñas cuidadas entre una cita y otra.