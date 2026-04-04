La manicura tendencia esta primavera 2026 para las que no tienen tiempo: no se nota el crecimiento de la uña

Las uñas de gel se han convertido en una de las opciones más populares dentro del mundo de la estética, especialmente entre quienes buscan un acabado cuidado y duradero sin renunciar a la naturalidad. A diferencia de otros sistemas, su textura y flexibilidad permiten adaptarse mejor a la uña natural, ofreciendo un resultado más ligero y cómodo. Es la manicura tendencia esta primavera 2026.

Además, su brillo característico y la posibilidad de mantenerlas intactas durante varias semanas las han posicionado como una alternativa práctica para el día a día. Su éxito también responde a la evolución de los productos y técnicas. Hoy en día, no solo se utilizan para alargar la uña, sino también para reforzarla o corregir pequeñas imperfecciones. Esto ha ampliado su público, atrayendo tanto a quienes prefieren un look discreto como a quienes optan por diseños más elaborados. Sin embargo, no todas las uñas de gel son iguales. Existen distintos tipos y sistemas que conviene conocer para elegir el más adecuado en cada caso, teniendo en cuenta factores como la resistencia, la longitud deseada o el estado de la uña natural.

La manicura tendencia esta primavera 2026

Qué son las uñas de gel

Como explica Magnetic Nail Design España, las uñas de gel son un sistema de extensión o refuerzo que se aplica sobre la uña natural mediante un producto de consistencia viscosa. Este gel se moldea según la forma deseada y se endurece bajo una lámpara UV o LED, lo que permite fijarlo de manera rápida y eficaz.

El resultado es una uña con aspecto brillante, uniforme y bastante resistente, que puede mantenerse en buen estado durante tres o cuatro semanas. A diferencia del acrílico, el gel es más flexible, lo que reduce la sensación de rigidez y mejora la comodidad en el uso diario.

Ventajas frente a otros sistemas

Una de las principales ventajas de las uñas de gel es su acabado natural. Al ser más flexibles, se adaptan mejor a la uña y resultan menos propensas a romperse de forma brusca. Además, no desprenden olor durante su aplicación, lo que hace el proceso más agradable.

Desde el punto de vista de la salud, organismos como la Comisión Europea han señalado la importancia de utilizar productos cosméticos regulados y seguros, especialmente en tratamientos que implican exposición a lámparas UV. Por su parte, la Academia Española de Dermatología y Venereología recomienda acudir a profesionales cualificados para minimizar riesgos y garantizar una correcta aplicación.

Tipos de gel según su función

No todos los geles cumplen la misma función. El llamado gel constructor es uno de los más utilizados cuando se busca esculpir la uña. Su textura espesa permite crear estructura, alargar y dar forma con precisión.

El gel duro, por su parte, ofrece una mayor resistencia. Se emplea sobre todo en extensiones largas, ya que mantiene la forma sin perder estabilidad. Su principal particularidad es que no se disuelve con acetona, por lo que es necesario retirarlo mediante limado.

Opciones más flexibles en la manicura tendencia esta primavera 2026

Frente a los anteriores, el gel suave destaca por su ligereza. Es una opción adecuada para quienes prefieren un acabado más natural o necesitan reforzar uñas sin añadir demasiado grosor. También resulta más fácil de retirar, lo que simplifica el mantenimiento.

Dentro de esta categoría se encuentran los sistemas de soft gel con tips preformados. Se trata de extensiones completas que se adhieren a la uña natural, permitiendo una aplicación rápida y homogénea. Son especialmente populares por su aspecto natural y por reducir el tiempo en cabina.

La importancia de la base

Otro producto clave es la llamada rubber base. Se trata de una base de gel más viscosa y flexible, diseñada para nivelar la superficie de la uña y aportar resistencia. Es especialmente útil en uñas débiles o quebradizas, ya que actúa como refuerzo sin necesidad de recurrir a extensiones.

Este tipo de base también mejora la adherencia del resto de productos, lo que contribuye a una mayor durabilidad del resultado final.

Sistemas de aplicación de la manicura tendencia esta primavera 2026

En función del procedimiento, se pueden distinguir los sistemas monofásicos y trifásicos. El sistema monofásico utiliza un único producto que cumple todas las funciones: base, construcción y acabado. Es más rápido y sencillo, por lo que suele emplearse en servicios exprés.

El sistema trifásico, en cambio, trabaja con tres productos diferentes, cada uno con una función específica. Aunque requiere más tiempo, permite un mayor control del resultado y suele ofrecer acabados más profesionales.

Se trata de una manicura que alberga tendencia, delicadeza y sofisticación en un solo diseño. Para esta primavera hay cantidad de propuestas para celebraciones especiales, cenas o eventos donde se quiera un look más atrevido y glamuroso.