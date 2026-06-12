La reflexión de Liam Neeson sobre la amistad a los 73 años: “Crees que ya has hecho todos los amigos que ibas a hacer”

William John Neeson (Ballymena, Irlanda del Norte, 7 de junio de 1952), conocido artísticamente como Liam Neeson, es un actor británico-irlandés, considerado uno de los intérpretes más destacados de su generación. Su primer papel importante llegó con «Excalibur» (1981) y «La lista de Schindler» (1993). A lo largo de su carrera, Liam Neeson ha recibido importantes reconocimientos y nominaciones. Además, la revista Empire lo ha incluido en sus prestigiosas listas de «los 100 actores más atractivos de la historia» y «las 100 mayores estrellas cinematográficas de todos los tiempos».

En los Premios Óscar fue nominado en 1994 en la categoría de mejor actor por su interpretación en «La lista de Schindler». En los Premios Globo de Oro ha sido nominado en varias ocasiones en la categoría de mejor actor de drama, destacando sus trabajos en «La lista de Schindler» (1993), «Michael Collins» (1996) y «Kinsey» (2004). En los Premios BAFTA también obtuvo una nominación a mejor actor en 1993 por su papel en «La lista de Schindler». Además, en el Festival Internacional de Cine de Venecia fue reconocido en 1996 con la Copa Volpi al mejor actor por su actuación en «Michael Collins».

La reflexión de Liam Neeson sobre la amistad

A sus 73 años, el actor Liam Neeson vuelve a situarse en el centro de la conversación pública, esta vez por una reflexión sobre el paso del tiempo y la amistad: «Crees que ya has hecho todos los amigos que ibas a hacer». Lejos del foco mediático en el que lleva inmerso desde hace décadas, el actor parece encontrarse en un momento de introspección.

Bajo su punto de vista, con el paso del tiempo se produce una especie de «cierre emocional» en la vida social de muchas personas. Durante la juventud y la adultez, los círculos sociales tienden a expandirse. Sin embargo, con el paso de los años, esa dinámica cambia y los círculos sociales se estabilizan o incluso se reducen. Esta reflexión no transmite tristeza, sino una invitación a aceptar la evolución de las amistades con el tiempo.

En lugar de lamentar la pérdida de viejos amigos, Neeson plantea la importancia de valorar las amistades que se conservan.A lo largo de su vida, el actor ha experimentado tanto el éxito profesional como momentos personales de gran dificultad, algo que también ha influido en su forma de entender las relaciones humanas.

Psicólogos coinciden en que esta percepción es habitual en la tercera edad. A medida que las personas envejecen, tienden a priorizar la calidad de las relaciones sobre la cantidad. Esta tendencia, conocida como «selectividad socioemocional», explica por qué muchas personas mayores reducen su círculo social pero fortalecen los lazos más significativos.

De acuerdo con Laura Carstensen, «el adulto mayor se hace consciente de que su tiempo de vida se ve reducido, pero en vez entrar en un estado depresivo, aprende a valorar aquellos vínculos realmente importantes. Entonces, el adulto mayor no es un agente pasivo que se ve forzado a disminuir sus contactos por la dificultad para relacionarse. Más bien, se trata de un sujeto volitivo con metas bien definidas, por lo que sabe que intentar conocer personas nuevas sería perder el tiempo. En este sentido, en la vejez la persona es mucho más selectiva a nivel socioemocional porque prefiere pasar sus últimos años manteniendo relaciones verdaderamente significativas con quienes ya conoce», según recoge PsicoActiva.

En definitiva, la reflexión de Liam Neeson a los 73 años ofrece una mirada sobre un aspecto universal de la vida humana: la forma en que evolucionan las relaciones con el paso del tiempo.

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