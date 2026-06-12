Adiós a los frigoríficos de siempre: la nueva tendencia para 2026 en España más cómoda, práctica y limpia

Las cocinas de ahora evolucionan a gran velocidad. Esto hace que cambien los electrodomésticos que forman parte del día a día. Por ejemplo, los frigoríficos convencionales comienzan a desaparecer de las cocinas modernas para dar paso a una solución más discreta, elegante y funcional denominada frigoríficos integrados. Una apuesta de los interioristas para ocultar los electrodomésticos tras paneles que se integren a la perfección con el mobiliario. Esto reproduce espacios más armoniosos, ordenados y visualmente más limpios, sobre todo en las cocinas que compraten el espacio con el comedor.

Las nuevas cocinas

Los expertos aseguran que la tendencia actual busca que la cocina se integre en la decoración del hogar. Los frigoríficos pasan a esconderse detrás de puertas que mantienen la misma estética que el resto de muebles. Esta integración hace que desaparezcan los contrastes visuales que generan los acabados metálicos o los tradicionales electrodomésticos blancos. Una estancia más uniforme, elegante y acogedora es el resultado de lo que se quiere conseguir.

Más amplitud y orden

Entre las ventajas de esta nueva tendencia, destaca la sensación de amplitud que aporta al espacio. Su ubicación hace que quede oculto y por eso, el frigorífico deja de convertirse en el elemento protagonista permitiendo que la cocina parezca más grande y despejada. Además, esta solución es fundamental en apartamentos pequeños y en las cada vez más habituales cocinas abiertas, donde cualquier elemento visual llamativo puede romper la continuidad decorativa entre esos ambientes.

Una tendencia que irá en aumento

Los especialistas en diseño de interiores confiesan que esta corriente forma parte de una transformación más amplia en la que predominan los muebles sin tiradores, las superficies continuas y la denominada «tecnología invisible», donde los electrodomésticos quedan integrados en la arquitectura de la vivienda. Además, la industria también avanza hacia frigoríficos cada vez más inteligentes con conectividad, sistemas de control remoto y tecnologías que ayudan a optimizar la conservación de los alimentos.

El futuro

En España, aunque los frigoríficos tradicionales sigan presentes durante años, todo apunta a que las neveras integradas marcarán el camino del diseño de las cocinas durante este año. La búsqueda de espacios más limpios, elegantes y funcionales está impulsando una iniciativa que ya se ha convertido en una de las más demandadas por quienes reforman o estrenan su vivienda.