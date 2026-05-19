Las islas de cocina tienen los días contados, su sustituto ha llegado en 2026 para quedarse y es más cómodo y práctico

El sustituto de las islas de cocina ya ha llegado y pueden convertirse en la mejor opción posible, es más cómodo y práctico. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta. Es momento de poner en práctica todo lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una cocina en la que vamos a pasar mucho tiempo y eso quiere decir que tocará empezar a tener en consideración alguno algunos elementos que acabarán marcando la diferencia.

Puede quedarse y es más cómodo y práctico, por lo que, nos hará la vida más fácil en una parte de la casa que hace que tengamos que estar muy pendientes de un giro radical que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. En estas jornadas en las que quizás tendremos que visualizar un cambio destacado. Estas islas de cocina que vemos por la televisión, quizás no sea la mejor opción posible para hacer realidad aquello que deseamos. Tiene los días contados este elemento que quizás hasta la fecha no sabíamos.

Se despiden las islas de cocina

Este año tendremos que despedirnos de las islas de cocina, un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Nuestra cocina debe enamorarnos a simple vista, es el corazón de la casa y un elemento en el que invertiremos mucho dinero, de tal forma que tocará empezar a visualizar algunos cambios que pueden ser esenciales.

Este tipo de elementos de cocina acabarán marcando una diferencia importante. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que puede pasar en unas jornadas en las que cada elemento cuenta. En especial y descubrimos que se puede cocinar, pero también, podemos limpiar mucho mejor nuestra casa con este elemento.

Vamos a hacer realidad esta situación que, sin duda alguna, acabará marcando unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Es hora de saber lo que nos estará esperando en unos días en los que tendremos que afrontar un cambio de ciclo importante.

Tendremos que empezar a pensar en algunos cambios que, sin duda alguna, acabarán marcando la diferencia, en unos días en los que no sólo cocinar es importante, sino también limpiar nuestra cocina y dejarla de la mejor manera posible.

Este es el sustituto de las islas de cocina que ya está en España

Aprovechar al máximo nuestra cocina y que sea funcional, sin barreras ni espacios en el medio para los que no tenemos uso, es algo esencial. Los expertos de Linetto nos presentan a estas alternativas para ganar espacio en la cocina y dejar atrás esa isla de cocina que nos lo roba.

Mesas de comedor integradas. Una mesa integrada al mobiliario o a una pared es una de las alternativas a la isla de cocina más versátiles. Aporta una superficie útil para comer, trabajar o cocinar sin entorpecer el paso. Ideal para cocinas pequeñas o alargadas. Puede combinarse con muebles bajos o cajoneras. Aporta calidez y multifuncionalidad

Encimeras prolongadas o en L. Diseñar la encimera con una forma en “L” o prolongarla hacia una pared permite mantener gran superficie de trabajo sin necesidad de instalar una isla central.

Facilita la circulación. Mejora el orden visual. Es ideal para cocinas conectadas al salón o con distribución abierta, Puedes mantenerla siempre limpia siguiendo estos consejos de limpieza

Barras voladas o penínsulas. Las penínsulas y barras voladas cumplen una función similar a la isla, pero con menor impacto visual y estructural. Pueden ser un apoyo para cocinar, desayunar o trabajar.. Ocupan menos espacio que una isla. Se pueden instalar con taburetes. Son perfectas para cocinas con distribución lineal o en U.

Dependiendo de la forma que tenga tu cocina vas a poder escoger la mejor opción posible para hacer realidad este tipo de elementos que son claves:

Distribución y tamaño de tu cocina: en cocinas alargadas o en L, las encimeras prolongadas o barras voladas funcionan mejor que las islas.

Uso que le das al espacio: si cocinas mucho y necesitas apoyo extra, una península fija puede ser ideal. Si necesitas flexibilidad, opta por un carro auxiliar.

Estilo de vida y mantenimiento: una cocina sin isla puede ser más sencilla de limpiar y mantener. Te puede interesar: cómo limpiar encimeras de cocina

Estética y materiales: busca coherencia entre muebles, suelo y paredes.

Si tienes que renovar tu cocina, hay vida más allá de esas aparatosas islas de cocina que han puesto de moda las series de decoración americanas. Aquí no solemos comer en la cocina, sino que somos de aire libre, terraza o bar cerca de casa. No necesitamos invitar a 30 personas o a 10, sino que preferimos que nos hagan la comida y disfrutar en casa de la familia que nos puede caber en estos espacios con mayor comodidad.