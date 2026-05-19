Abuelo furioso en Ibiza: un anciano siembra el pánico al sacar una pistola contra unos niños que se burlaron de él

La tranquila tarde del pasado jueves en las calles de Ibiza acabó convirtiéndose en una escena digna de una película de acción de sobremesa. Lo que comenzó como unas supuestas burlas de varios menores hacia un hombre mayor terminó con gritos, carreras y la aparición de un arma de fuego que dejó helados a vecinos y transeúntes.

Según fuentes policiales, la situación explotó cuando un septuagenario, harto —presuntamente— de las mofas constantes de un grupo de jóvenes, decidió enfrentarse a ellos de la forma más extrema posible: sacando lo que parecía ser una pistola y apuntándoles en plena vía pública. «Pensábamos que iba a disparar», habría comentado uno de los presentes, todavía nervioso tras el incidente. Los menores, completamente aterrados, alertaron rápidamente a sus familiares, mientras varios vecinos llamaban a emergencias al ver la tensión que se estaba viviendo en la zona.

La Policía Nacional acudió inmediatamente al lugar tras recibir una llamada alertando de un hombre armado amenazando a menores en la calle. Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) iniciaron una investigación exprés para esclarecer lo sucedido.

Los agentes localizaron poco después al presunto autor en un domicilio cercano. Allí, el anciano reconoció haber exhibido el arma, aunque aseguró que jamás tuvo intención de disparar. Su objetivo, según declaró a la Policía, era simplemente “amedrentar” a los jóvenes después de soportar insultos y burlas.

Pero la explicación no evitó su detención. La Policía procedió a arrestarlo como presunto autor de un delito de amenazas graves y otro de tenencia ilícita de armas, ya que el hombre carecía de la licencia necesaria para poseerla fuera de los requisitos legales. Durante el registro domiciliario, los agentes encontraron una pistola, un cargador y un cartucho de calibre compatible, material que fue inmediatamente enviado a la Brigada Local de Policía Científica para realizar un análisis balístico completo.

Lo más sorprendente del caso es que el arma formaba parte de una colección legalizada que el detenido guardaba en casa, aunque las autoridades investigan ahora cómo pudo terminar utilizándola en plena calle y bajo qué condiciones estaba almacenada. La noticia ha causado un enorme revuelo en Ibiza. Algunos vecinos aseguran que jamás imaginaron vivir una escena así en el barrio. «Ver a un abuelo cascarrabias sacando una pistola contra chavales es algo surrealista», comentaba una residente todavía incrédula.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta y no se descarta que puedan aparecer nuevos testimonios o imágenes grabadas por móviles que ayuden a reconstruir exactamente qué ocurrió durante esos tensos minutos.