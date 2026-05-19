Campus de verano del IME en Palma 2026: fechas, horarios y cómo conseguir una de las 3.840 plazas

La inscripción para los campus deportivos de verano 2026 del Institut Municipal de l’Esport (IME) en Son Moix, las piscinas de Son Hugo y los polideportivos Rudy Fernández y Antoni Servera arranca este viernes 22 de mayo a las 8.00 horas.

El servicio ha sido adjudicado a la empresa Temps Lliure, que será la responsable de gestionar y desarrollar los campus dirigidos a niños y jóvenes de entre 3 y 14 años. El programa ofrece hasta 640 plazas por período, lo que supone un total aproximado de 3.840 plazas a lo largo de todo el verano, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Los periodos de actividad se desarrollarán del 22 al 30 de junio, salvo en el caso de las Piscinas Municipales de Son Hugo, que comenzarán el día 29; dos quincenas durante el mes de julio y otras dos quincenas en agosto. Finalmente, se prevé un último periodo del 1 al 9 de septiembre.

Durante estos campus se llevarán a cabo actividades acuáticas, de expresión corporal, deportes colectivos y talleres. Como novedad este curso, se incluirán actividades de rocódromo, paddle surf y circo.

El primer teniente de alcalde y regidor de Deportes, Javier Bonet, ha asegurado que «estos campus son una herramienta fundamental para las familias de Palma, ya que permiten ofrecer a niños y jóvenes un entorno seguro y educativo mediante el desarrollo de actividades de ocio durante las vacaciones escolares».

En este sentido, Bonet. ha hecho referencia a la importancia de este servicio «para garantizar la conciliación familiar y el acceso universal a la actividad deportiva».

Los campus contarán con servicio ordinario de 9.00 a 14.00 horas, además de servicios complementarios de guardería de mañana, mediodía y tarde, así como servicio de comedor.

Asimismo, las familias podrán optar por la modalidad de fiambrera, para lo cual los campus dispondrán de neveras para la correcta conservación de los alimentos, siendo necesario únicamente abonar el servicio de guardería.

Cabe recordar que se establecen descuentos del 15% para familias numerosas, monoparentales y para hermanos inscritos.

Las inscripciones se realizarán exclusivamente de forma online, a través de la web tempslliureprojectes.com, en el apartado Actividades en marcha a través de los siguientes enlaces:

Antoni Servera: https://tempslliureprojectes.com/event/campus-esportiu-i-de-temps-lliure-ime-antoni-servera-2026-06-22-2026-09-09-391/register

Son Moix: https://tempslliureprojectes.com/event/campus-esportiu-i-de-temps-lliure-ime-son-moix-2026-06-22-2026-09-09-393/register

Rudy Fernández: https://tempslliureprojectes.com/event/campus-esportiu-i-de-temps-lliure-ime-rudy-fernandez-2026-06-22-2026-09-09-392/register

Son Hugo: https://tempslliureprojectes.com/event/campus-esportiu-i-de-temps-lliure-ime-son-hugo-2026-06-29-2026-09-09-390/register