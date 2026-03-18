Bonet carga contra el PSOE de Negueruela por celebrar a gritos la eliminación de Palma 2031: «Es indigno»
El regidor de Cultura asegura que Negueruela "no tiene el más mínimo conocimiento de la cultura de esta ciudad"
"Muchos funcionarios del Ayuntamiento se nos acercaron con auténtica vergüenza ajena al escuchar los gritos de celebración de los socialistas"
El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javi Bonet (PP), ha respondido con dureza al PSOE y a su líder en el Consistorio palmesano, Iago Negueruela, después de que éste celebrara e incluso se mofara de que la capital balear no haya superado el primer corte para optar a ser Capital Europea de la Cultura 2031.
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios