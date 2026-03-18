Bonet carga contra el PSOE de Negueruela por celebrar a gritos la eliminación de Palma 2031: «Es indigno»

El número dos del equipo de gobierno que dirige Jaime Martínez ha calificado de «indigno» que el grupo municipal socialista «celebrara a gritos» el momento en el que Palma quedaba fuera de la preselección del Ministerio de Cultura. «Una cosa es discrepar y otra muy distinta alegrarse de que tu ciudad pierda una oportunidad tan importante como ésta», ha dicho Bonet.

«Muchos funcionarios del Ayuntamiento se nos acercaron con auténtica vergüenza ajena al escuchar los gritos de celebración de los socialistas; no sabían dónde meterse», ha explicado el regidor de Cultura, en alusión a lo que considera un comportamiento impropio de un partido que, además, dejó una imagen muy deteriorada de Palma durante sus ocho años de gobierno.

En referencia al nuevo secretario general del PSOE en Palma, Iago Negueruela, Bonet ha asegurado que sus declaraciones provienen de alguien que «no entiende ni nunca entenderá la cultura de esta ciudad». Asimismo, ha acusado a los socialistas de haber utilizado el área de Cultura del Ayuntamiento como «moneda de cambio» en acuerdos con otras formaciones de izquierda, como Podemos y los independentistas de Més.

«Le debo dar un consejo a Negueruela: de lo que no se tiene la más remota idea es mejor no hablar, porque si no se hace el ridículo», ha sentenciado Bonet.

Ahora bien, el regidor de Cultura también ha aprovechado su intervención para agradecer el apoyo recibido por parte del sector cultural y de alcaldes de otros municipios de Mallorca, como el de Inca, Virgilio Moreno (PSIB), o el de Esporles, Josep Ferrà (Més).

La izquierda habla de «gobierno de perdedores»

Hay que recordar que, tras conocerse que Palma no pasaba a la fase final para ser Capital Europea de la Cultura 2031, Negueruela arremetió contra la «falta de una estrategia cultural sólida» del Ayuntamiento. «Han apostado toda la legislatura a un único proyecto y ha fracasado», afirmó, criticando también al alcalde, Jaime Martínez: «Llega a su congreso con el proyecto agotado. No es el inicio de una nueva etapa, sino el final de un proyecto que ya ha demostrado sus limitaciones»

En cuanto a Més per Palma, que llegó a calificar al actual equipo municipal como un «gobierno de perdedores», Bonet ha respondido que en este caso «el sectarismo pesa más que la ambición de ciudad». «No ha perdido un gobierno, ha perdido una ciudad», ha concluido el primer teniente de alcalde.

Por otro lado, Javier Bonet ha explicado que la inversión del Ayuntamiento de Palma para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 fue de 82.800 euros entre 2025 y 2026, hasta 23 veces inferior a la de alguno de sus competidores.

Palma, ha detallado Bonet, ha invertido en poco más de ocho meses de trabajo un total de 82.800 euros, unos recursos «muy limitados» que contrastan con los destinados por las ciudades que sí han pasado a la siguiente fase.

Por ejemplo, ha desgranado, Cáceres ha invertido unos 750.000 euros, nueve veces más; Granada, unos 650.000, casi ocho veces más; Oviedo, unos 970.000, unas once veces más; y Las Palmas, 1,9 millones, casi 23 veces más.