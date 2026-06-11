Vox propone en Baleares deducir las cuotas del gimnasio como ya hacen Andalucía, Murcia, La Rioja o Valencia

Vox ha registrado este miércoles en el Parlamento de las Islas Baleares una iniciativa que propone una deducción autonómica en el IRPF para los gastos que los ciudadanos de las islas realizan en cuotas de gimnasios, centros

deportivos, clubes, federaciones, actividades dirigidas y entrenamiento personal.

La portavoz parlamentaria de Vox Baleares, Manuela Cañadas, ha defendido la iniciativa subrayando que «hacer deporte no es un lujo, es salud, es prevención, y en estas islas, donde el coste de la vida ya asfixia a las familias, reducir impuestos a quienes cuidan de su salud es de sentido común».

La medida reconoce el esfuerzo económico que ya realizan miles de familias baleares cada mes para mantenerse activas y cuidar su salud. «Miles de ciudadanos de estas islas pagan su cuota del gimnasio, las clases de sus hijos, el club deportivo. Lo hacen porque quieren cuidar su salud y saben que el ejercicio regular es la mejor medicina preventiva que existe», ha señalado Cañadas.

Vox defiende además que se trata de una inversión con retorno directo para el

sistema sanitario: cada ciudadano que practica deporte regularmente genera menos gasto sanitario, cada joven que se habitúa a la actividad física llega a adulto más sano, y cada mayor que se mantiene activo requiere menos asistencia.

La propuesta contempla una protección especial para las familias con hijos, los mayores de 65 años y las personas con discapacidad, colectivos que, según Cañadas, «son quienes más lo necesitan y quienes menos pueden permitirse que el fisco los penalice por querer estar sanos».

Con esta iniciativa, VOX refuerza su apuesta por la reducción fiscal directa a los ciudadanos frente a un modelo de gasto público que carga sobre las familias el coste de servicios que ellas mismas ya financian con su esfuerzo.