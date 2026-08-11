Detenido un peligroso atracador de salones de juegos de Palma: «¡No sus vamos a hacer daño si nos dais el dinero!»

La Policía Nacional han detenido en una pizzería del barrio palmesano de Son Gotleu al último prófugo de una peligrosa banda criminal que se dedicaba a atracar a mano armada salones de juego de la capital balear. Se trata de un hombre de origen español que está acusado de cometer hasta cuatro atracos en solo cinco días durante enero de 2025.

Con esta captura, lograda tras más de un año de intensa investigación y un amplio operativo policial para dar con su paradero, los agentes cierran por completo el caso al haber identificado y detenido a los tres implicados en la ola de robos con violencia e intimidación.

Los hechos se remontan a finales de enero de 2025, cuando la banda sembró el caos en varios establecimientos de la capital balear actuando siempre de madrugada.

El primer golpe tuvo lugar el 23 de enero, sobre las 2:30 horas, en el barrio de Arxiduc. Dos hombres con el rostro oculto irrumpieron en el local y uno de ellos encañonó a un trabajador con un arma de fuego al grito de: “no sus mováis, no sus vamos a hacer daño si nos dais el dinero”, logrando huir con el botín de la caja.

Los asaltos se repitieron con el mismo modus operandi los días 23, 24 (en Son Forteza, donde actuaron tres individuos), 26 (en la calle Aragón) y 28 de enero (en El Molinar).

Fue precisamente tras este cuarto atraco cuando la banda protagonizó una espectacular huida. Tres de los sospechosos escaparon a bordo de un coche a gran velocidad, circulando por el arcén e invadiendo la vía hasta a punto de colisionar contra tres patrullas de la Policía Nacional que los perseguían.

La persecución se extendió por la autopista hasta el municipio de Calvià, lo que obligó a coordinar el dispositivo con la Guardia Civil y la Policía Local. Al verse acorralados en Calvià, los ocupantes abandonaron el turismo para huir a pie.

En ese mismo operativo a pie, los agentes lograron interceptar y arrestar a uno de los sospechosos, que resultó ser un menor de edad. El joven fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores tras tramitarse las diligencias correspondientes.

Por su parte, la inspección del vehículo abandonado, que constaba como sustraído meses atrás en Pollença, reveló en su interior la pistola detonadora empleada en los cuatro atracos, junto a otros efectos incriminatorios.

Posteriormente, las pesquisas del Grupo de Atracos permitieron identificar y arrestar a un segundo implicado, mayor de edad y considerado uno de los cabecillas de la red, quien además conducía el coche durante la persecución. Sin embargo, las pesquisas no se dieron por concluidas: faltaba por identificar al tercer integrante y también pieza clave de la banda, implicado directamente en los cuatro asaltos.

Tras más de doce meses de continuas gestiones y la obtención de sólidas pruebas incriminatorias, la Policía Nacional logró ponerle nombre y apellido, culminando la operación ayer con su detención definitiva en Son Gotleu.