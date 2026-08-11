El yate de Onassis con taburetes de piel de ballena y una chimenea de lapislázuli se vende por 52 millones de euros
El megayate de 500 millones del emir de Catar vuelve a Tarragona: así es su impresionante palacio flotante
El espectacular yate de 300 millones de euros de la heredera de Walmart ha atracado en Menorca
Durante décadas fue mucho más que un barco: fue un escenario de poder, lujo, romances imposibles y encuentros entre algunos de los nombres más famosos del siglo XX. El Christina O, el legendario yate de Aristóteles Onassis, vuelve a ser noticia porque ha salido al mercado por 52 millones de euros, una cifra que, aunque parece inalcanzable para la mayoría, supone una rebaja de más del 40% respecto a su precio anterior. La embarcación que nació como una fragata de guerra y terminó convertida en símbolo de la jet set mundial guarda historias tan extravagantes como sus propios interiores: desde una chimenea de lapislázuli hasta unos polémicos taburetes de bar forrados con piel de prepucio de ballena. A bordo de sus cubiertas no sólo navegaron millonarios, reyes y estrellas de Hollywood; también se escribieron algunos de los capítulos amorosos más recordados de Onassis, como su relación con Maria Callas o su posterior matrimonio con Jackie Kennedy.