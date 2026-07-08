El espectacular yate de 300 millones de euros de la heredera de Walmart ha atracado en Menorca

La llegada del Kaos al puerto de Maó ha convertido durante unas horas a Menorca en el epicentro del lujo náutico internacional. Sin embargo, más allá de la expectación generada por su atraque, lo verdaderamente fascinante es la historia de esta impresionante embarcación. Valorado en alrededor de 300 millones de euros, el Kaos no es simplemente un yate, sino una auténtica mansión flotante equipada con prestaciones que rivalizan con las de los mejores hoteles de cinco estrellas del mundo. Con 110 metros de eslora, interiores de diseño, un helipuerto, spa, cine privado y capacidad para cruzar océanos sin apenas detenerse, este gigante del mar pertenece a Nancy Walton Laurie, una de las herederas de la fortuna de Walmart. Su paso por Baleares vuelve a poner el foco sobre una de las embarcaciones privadas más espectaculares jamás construidas, un símbolo del lujo extremo donde la ingeniería, el diseño y la exclusividad alcanzan cotas difíciles de imaginar.

Un gigante de 300 millones

Hay yates de lujo y después está el Kaos, una de las embarcaciones privadas más impresionantes del planeta. Construido por el prestigioso astillero holandés Oceanco, referencia mundial en la fabricación de superyates, este coloso de 110 metros de eslora y más de 16 metros de manga figura entre los barcos privados más grandes del mundo.

Su tamaño resulta difícil de imaginar. Con una longitud similar a la de un campo de fútbol, el Kaos domina cualquier puerto en el que atraca y se convierte automáticamente en el centro de todas las miradas. No es casualidad que cada vez que aparece en destinos como Ibiza, Mallorca o Menorca, decenas de curiosos se acerquen para fotografiarlo.

La construcción del barco requirió varios años de trabajo y una inversión cercana a los 300 millones de euros, una cifra que lo sitúa entre los megayates más caros jamás fabricados. Pero comprarlo es solo el principio.

Mantener esta mansión flotante cuesta una fortuna

Poseer un barco como el Kaos supone un desembolso anual que muy pocos patrimonios pueden asumir. Los expertos del sector estiman que su mantenimiento ronda entre 20 y 30 millones de euros al año, incluyendo combustible, salarios de la tripulación, mantenimiento técnico, amarres, seguros y reformas periódicas.

Sólo para atender a sus invitados necesita una tripulación de unas 45 personas, entre marineros, cocineros, camareros, ingenieros, personal de limpieza, técnicos y responsables de seguridad.

Además, sus enormes depósitos pueden almacenar cerca de 390.000 litros de combustible, lo que le permite recorrer alrededor de 5.300 millas náuticas sin necesidad de repostar, suficiente para realizar largas travesías transoceánicas con total comodidad.

Así es por dentro: un hotel de siete estrellas sobre el mar

Si el exterior impresiona, el interior lleva el concepto de lujo a otro nivel.

El Kaos puede alojar a 31 huéspedes repartidos en 15 suites, todas ellas decoradas con materiales nobles, grandes ventanales y mobiliario diseñado a medida. Cada estancia está concebida para ofrecer la máxima privacidad y unas vistas privilegiadas del mar.

Entre sus instalaciones destacan una espectacular piscina exterior, un completo spa con hammam y sala de vapor, gimnasio profesional, cine privado, ascensor panorámico, salón de belleza, amplias terrazas exteriores y un enorme beach club situado a ras del agua, donde los pasajeros pueden relajarse o acceder directamente al mar.

Uno de los elementos más llamativos es su helipuerto con capacidad para repostar helicópteros, algo reservado únicamente a los megayates de mayor tamaño del mundo. También dispone de un pequeño hospital equipado para atender emergencias médicas, una instalación poco habitual incluso en embarcaciones de este nivel.

Del emir de Catar a la heredera de Walmart

Aunque hoy todo el mundo lo conoce como Kaos, esta embarcación nació con otro nombre: Jubilee.

Fue encargada por un miembro de la familia real catarí y diseñada por el reconocido arquitecto naval Igor Lobanov, cuya propuesta apostó por unas líneas futuristas y grandes superficies acristaladas que permiten inundar de luz natural los interiores.

Sin embargo, antes de que pudiera disfrutar plenamente del barco, el propietario original falleció. Poco después, el yate salió al mercado y, en 2019, fue adquirido por Nancy Walton Laurie, heredera de una de las mayores fortunas de Estados Unidos.

Tras la compra, la empresaria decidió rebautizarlo como Kaos y acometer una profunda renovación de sus interiores para adaptarlos a su estilo personal, modernizando diferentes espacios y reforzando aún más su carácter exclusivo.

¿Quién es Nancy Walton Laurie?

La propietaria del Kaos pertenece a una de las familias más ricas del mundo. Nancy Walton Laurie heredó parte de la fortuna creada por James Bud Walton, hermano del fundador de Walmart, la mayor cadena de distribución minorista del planeta.

Su patrimonio está valorado en varios miles de millones de euros, lo que le ha permitido invertir tanto en propiedades inmobiliarias como en proyectos empresariales y filantrópicos.