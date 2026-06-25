El megayate de Lürssen con dos helipuertos y seis cubiertas que podría alcanzar los 200 millones
Con cada nueva entrega, los grandes astilleros compiten por superar los límites de la ingeniería naval y del lujo más exclusivo. El último ejemplo llega desde Alemania de la mano de Lürssen, uno de los nombres más prestigiosos de la industria, que acaba de poner en el agua el impresionante Boardwalk. Con 117 metros de eslora, dos helipuertos, seis cubiertas y una colección de instalaciones propias de un hotel de cinco estrellas, esta embarcación privada se sitúa entre las más espectaculares del planeta. Su valor no ha trascendido, aunque en el sector náutico se estima que podría alcanzar los 200 millones de euros.
Un gigante de 117 metros firmado por Lürssen
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