No es ‘La Odisea’: Netflix tiene la miniserie de 8 episodios ideal para disfrutar de Homero sin salir de casa

La adaptación de Christopher Nolan ha puesto de moda en todo el mundo el material del reconocido aedo griego. La Odisea ya es la película más taquillera del realizador londinense y su éxito, ha despertado el interés de millones de espectadores que no sólo se han lanzado a leer la obra primigenia, sino a consumir apuestas audiovisuales provenientes de los poemas épicos de Homero. Por eso, no es extraño ver cómo otra versión audiovisual de los mitos y leyendas de la Grecia antigua resurge en Netflix. No, no nos referimos a una nueva visión del regreso de Odiseo. La miniserie que triunfa en el servicio de streaming es un producto de la BBC que nos narra los acontecimientos que terminaron desencadenando el periplo del rey de Ítaca por el Mediterráneo: Troya: La caída de una ciudad.

Puede que el blockbuster cinematográfico del oscarizado director esté reventando la taquilla con la cinta protagonizada por Matt Damon. Sin embargo, en las plataformas las audiencias obedecen a tendencias y algoritmos diferentes. Desde luego, cuando el barco de Odiseo aterrice en la isla del mercado del vídeo bajo demanda, seguiremos hablando de ella como una referencia viral. Pero hasta entonces, el serial creado por David Farr, guionista de El infiltrado (2016) y creador de Hanna (2019), es la opción predilecta para los amantes de la mitología griega. No obstante, ¿de qué trata exactamente esta miniserie de 2018? ¿Es fiel a la ‘Illíada’, la obra original de Homero?

‘Troya: La caída de una ciudad’, sinopsis y reparto

A diferencia de la versión cinematográfica que en 2004 nos mostró a Brad Pitt como Aquiles, la miniserie de Farr sí aborda todos los elementos mitológicos que Homero describía en la historia y que, en definitiva, representaban esos hilos que movieron el conflicto entre Agamenón, Menelao y el reino de Príamo. Es decir, en Troya: La caída de una ciudad encontramos la presencia de los dioses. En cambio, existen ciertos puntos diferentes de lo que se describe en la Ilíada. Por ejemplo, en esta existen discursos heroicos y cierta épica, mientras que en la serie se busca un enfoque más crudo y sucio de los sucesos.

A pesar de que el título parece acotar un momento muy preciso, el trabajo dirigido por Farr, Owen Harris (Black Mirror) y Mark Brozel (Humans) retrata acontecimientos anteriores a dichos sucesos. La historia comienza con Paris como pastor, quien, buscando a la mujer que Afrodita le prometió, termina enamorándose de Helena de Esparta. La mecha que enciende el reconocido conflicto que abarcará toda una década de asedio por parte del ejército aqueo.

El reparto principal está compuesto por Louis Hunter, Bella Dayne, David Thewlfall, Tom Weston-Jones, Frances O’Connor, Joseph Mawle y Johnny Harris.

No se libra de las polémicas

La producción de Netflix no estuvo exenta de polémicas debido a su casting racial. Aquiles es interpretado en la historia por el actor británico-ghanés (David Gyasi), al igual que Patroclo, interpretado también por un intérprete negro.

Unas decisiones de reparto que los productores justificaron por tratarse de personajes mitológicos y no figuras históricas reales.