El entrenador de Matt Damon revela el entrenamiento de fuerza que cambió su físico para ‘La Odisea’: «Muchas series»

Matt Damon ya mantenía una buena condición física antes de comenzar el rodaje, pero el personaje de Odiseo exigía un aspecto completamente diferente. El actor debía transmitir la imagen de un guerrero fuerte, aunque marcado por años de combate y supervivencia. Por eso, el objetivo no era aumentar su masa muscular, sino perder alrededor de seis kilos de grasa sin sacrificar el músculo que ya tenía. Como explica Gabe Stump, «Para La Odisea, teníamos un objetivo y un estilo muy específicos que queríamos lograr, y eso lo decidieron Nolan y Matt, y supongo que también los asesores que determinan cómo debe verse la cinta desde el punto de vista histórico». Esa visión terminó definiendo un físico mucho más natural y acorde con la historia.

Una rutina sencilla con un propósito muy claro

Para conseguir esa transformación no hicieron falta entrenamientos interminables ni gimnasios de última generación. La planificación semanal incluía cuatro sesiones de fuerza y un día dedicado al trabajo cardiovascular o la movilidad, todo ello realizado en un gimnasio muy básico. El entrenamiento con pesas tenía un objetivo muy concreto: conservar la musculatura mientras el organismo utilizaba la grasa como combustible. En palabras de Stump, «Los días de fuerza eran muy importantes, no porque quisiéramos aumentar el volumen, sino porque eso es lo que mantiene el volumen que ya tienes y le indica a tu cuerpo que priorice la grasa corporal como combustible». Además, recuerda que «Tu cuerpo es muy terco en cuanto a lo que quiere conservar; si no usas el músculo, tu cuerpo consumirá ese tejido en lugar de la grasa».

La alimentación marcó la diferencia

Aunque el entrenamiento fue importante, el propio Gabe Stump reconoce que la mayor parte del trabajo se hizo fuera del gimnasio. Desde el primer momento dejó claro a Matt Damon que la transformación dependía principalmente de la nutrición. «Le dije desde el principio que este es un objetivo de dieta y nutrición», explica el entrenador, antes de lanzar una reflexión que resume su filosofía: «Siempre que se trata de perder grasa corporal, es una cuestión de calorías que ingieres. No vas a controlar eso haciendo más ejercicio». Para lograr el objetivo, el actor aumentó su consumo de proteínas y eliminó temporalmente el alcohol, el gluten y los azúcares procesados.

La constancia fue el verdadero secreto

Después de cinco meses de preparación, Stump tiene claro que el éxito de Matt Damon no se explica por ninguna rutina milagrosa. Lo que realmente marcó la diferencia fue su compromiso diario con el plan. «En cuanto a su entrenamiento, diría que lo más impresionante de él es su constancia», asegura. Y concluye con una frase que resume todo el proceso: «De verdad es un hombre que se presenta, día tras día, y se esfuerza al máximo. Y creo que eso es probablemente lo que más se nota en cómo luce en la película».