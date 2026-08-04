La familia de Mar Flores aclara la relación de la modelo con Nicolás Corrochano tras su encuentro en Ibiza: «Está feliz»

Mar Flores vuelve a situarse en el foco de la actualidad social. Un año después de que su nombre se relacionara con el empresario Nicolás Corrochano, de 42 años, ambos han vuelto a ser vistos compartiendo una jornada estival en Ibiza. Las imágenes, emitidas este martes por el programa vespertino de Telecinco, muestran a la modelo y al empresario disfrutando de un día de navegación a bordo de un yate, reavivando así las especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo.

No es la primera vez que ambos protagonizan este tipo de rumores. Fue el pasado verano cuando las primeras fotografías de Mar Flores junto a Nicolás Corrochano despertaron un gran interés mediático. Entonces, las instantáneas captadas durante unas vacaciones hicieron pensar que entre ellos podría existir algo más que una amistad, especialmente porque hacía años que la empresaria no era relacionada públicamente con una nueva ilusión sentimental.

Sin embargo, quienes conocen de cerca a Mar Flores restan importancia a estas especulaciones. La última en pronunciarse ha sido su sobrina, Laura Matamoros, quien ha querido zanjar cualquier interpretación romántica sobre las imágenes difundidas por televisión.

¿Cuál es la relación de Mar Flores y el empresario?

«Solo son amigos por amigos en común», ha asegurado la colaboradora, dejando claro que la relación entre ambos no va más allá de una amistad. Además, Laura ha aprovechado para destacar el buen momento personal que atraviesa su tía. «La llevo viendo mucho tiempo feliz, tranquila y disfrutando del verano, como buena Flores», ha afirmado, subrayando que Mar está centrada en disfrutar de esta etapa sin prestar atención a los rumores que puedan surgir.

Las declaraciones de Laura Matamoros llegan precisamente cuando las nuevas imágenes han vuelto a poner el foco sobre la vida privada de la modelo. La presencia de ambos compartiendo una jornada en alta mar ha sido suficiente para que vuelvan las especulaciones, aunque desde su entorno insisten en que se trata simplemente de una amistad.

Hace ahora un año, el director de la revista Lecturas, Luis Pliego, ya analizaba las primeras fotografías que protagonizaron Mar Flores y Nicolás Corrochano. Durante su intervención explicó que aquellas imágenes llamaban especialmente la atención por tratarse de una actitud poco habitual en la modelo durante los últimos años. «Podemos ver a Mar no en una playa normal, sino en una especie de embarcadero en una zona muy tranquila donde la gente se baña. Hacía más de una década que no veíamos a Mar Flores en actitud cariñosa con un hombre y cuando la hemos visto con Elías siempre estaba muy distante», comentó entonces Pliego, unas palabras que alimentaron las especulaciones sobre un posible inicio de relación.

Un año después, la historia vuelve a repetirse. Ibiza, escenario habitual de los veranos de numerosos rostros conocidos, ha servido nuevamente de telón de fondo para unas imágenes que han despertado el interés de la prensa del corazón. Por el momento, ni Mar Flores ni Nicolás Corrochano han realizado declaraciones sobre esta nueva aparición pública. Mientras tanto, la versión ofrecida por Laura Matamoros apunta a que entre ambos existe únicamente una amistad nacida gracias a su círculo de amigos en común, pese a que las imágenes vuelvan a convertirlos en protagonistas de la actualidad social.