La condición de Andrew Garfield para volver a ser Spider-Man: «Tendría que ser muy extraño»

Con el éxito masivo de Spider-Man: Brand New Day, Sony y Marvel han vuelto a demostrar que la fatiga del género de los superhéroes no tiene cabida en las apariciones fílmicas del Hombre Araña. En su conjunto, desde la primera cinta del 2002, las aventuras del vecino y amigo de Nueva York han recaudado más de 9.000 millones de dólares en el box office internacional. Ahora, con los 932 millones que lleva acumulados el último filme, Tom Holland parece más que asentado en el papel del trepamuros. Aunque el multiverso siempre ofrece la oportunidad de poder volver a ver en algún momento a anteriores actores dando vida a sus respectivas versiones de Peter Parker. Entre ellos, Andrew Garfield, quien siempre ha sido un tanto escéptico y esquivo con su regreso, acaba de explicar en una reciente entrevista cuál sería la condición para volver a verlo en las mallas del personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko.

El actor estadounidense se encuentra en plena gira promocional de El árbol muy muy lejano, la película fantástica que adapta la novela homónima de Enid Blyton y que Garfield coprotagoniza junto a Claire Foy. Como no podía ser de otra forma, coincidiendo en cartelera con Brand New Day, al dos veces nominado al Oscar le volvieron a preguntar por su etapa como superhéroe y si, como ya hizo en Spider-Man: No way home, regresaría al rol arácnido.

Lejos de una negativa, la condición del intérprete de Hasta el último hombre (2016) fue que tanto la Casa de las Ideas como Sony quisiesen llevar a cabo un título especial, que huyese de los convencionalismos del género.

Andrew Garfield volvería a ser Spider-Man con un guion «fuera de lo común»

En su entrevista con el pódcast The Discourse de The Playlist, el periodista Mike DeAngelo le preguntó a Garfield qué tendría que tener una película sobre Spider-Man para que volviese a balancearse por la Gran Manzana:

«No lo sé. De verdad que no lo sé. Tendría que ser algo muy, muy raro. Tendría que ser muy extraño, y tendría que ser completamente poco convencional y casi… no diría aburrido… pero querría que fuera totalmente inesperado, como un género de Spider-Man que nunca antes se haya visto, algo totalmente fuera de lo común». Garfield llegó a declarar que podría ser una «película de viajes por carretera» (road movie).

Por desgracia, la popularidad comercial del personaje resulta prácticamente incompatible con la ejecución de un relato íntimo. Al menos, no bajo el control de major como Marvel, Disney y Sony Pictures.

‘Spider-Man: No Way Home’ cerró una etapa complicada para Garfield

A diferencia de Maguire, Garfield no tuvo una despedida en condiciones siendo Spider-Man. El poco brillo de sus dos entregas no permitió abordar un futuro enfrentamiento con los Seis Siniestros y, sin embargo, siete años más tarde, su vuelta junto al propio Maguire y Holland funcionó como un clímax emotivo para su Peter Parker, rescatando al personaje de Zendaya (M.J.). Algo que no pudo hacer en su propia película con la Gwen Stacy de Emma Stone.

Andrew Garfield estrenará El árbol muy muy lejano en España el próximo 9 de octubre. En 2027 tiene pendiente la llegada de Artificial, la controvertida película rechazada por Amazon y dirigida por Luca Guadagnino en la que el actor encarna al fundador de OpenAI, Sam Altman.