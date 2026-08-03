Después de poner el broche de oro a una temporada inolvidable y disfrutar de unos días de desconexión en Ibiza tras proclamarse campeón con la selección española, Lamin Yamal hizo una parada en Madrid junto a Inés para desayunar en Dani Brasserie, el exclusivo restaurante ubicado en el hotel Four Seasons. Ahora, un testigo que asegura haber estado presente durante toda la estancia de la pareja, ha contado a COOL cómo transcurrió aquella mañana.

Según relata esta persona, ambos llegaron al establecimiento sobre las nueve de la mañana y permanecieron allí alrededor de dos horas. «No nos permiten utilizar el móvil por la cantidad de gente famosa que pasa por allí», comienza explicando el testigo, que asegura haber seguido de cerca todo lo ocurrido durante el servicio.

Siempre según su versión, la pareja acudió invitada. Él pidió unos huevos benedictinos con tostadas, mientras que ella optó por una tortilla de claras. Sin embargo, el desayuno acabó convirtiéndose en una mañana especialmente intensa para el personal de cocina y de sala. «Él devolvió varias veces los platos que salían de cocina porque no estaba satisfecho. Dio una mañana…», afirma el testigo, que explica que el primer problema surgió con el punto de cocción de los huevos. «Primero no le gustaba el punto del huevo», recuerda.

Cuando la cocina preparó una nueva elaboración, surgió un nuevo inconveniente. «Luego decía que no estaba bien el punto de sal», continúa. Pero ahí no terminó la cadena de cambios. Las tostadas tampoco fueron de su agrado. «Las tostadas estaban poco hechas», asegura. El personal volvió a preparar una nueva ración, pero cuando llegó a la mesa, según esta versión, apareció una nueva petición. «Cuando le llevaron las tostadas, quería otros huevos porque los anteriores ya se habían enfriado».

«Inés estaba avergonzada»

«Es que parecía una broma», resume el testigo sobre una escena que, según sostiene, obligó al equipo de cocina y de sala a rehacer el desayuno en varias ocasiones para intentar satisfacer las peticiones del futbolista. Aun así, reconoce que este tipo de situaciones forman parte del servicio de un establecimiento de lujo. «Al ser un hotel así, al final haces lo que el cliente pide», explica.

Más allá de las continuas modificaciones del desayuno, la fuente también sostiene que, a su juicio, las formas empleadas por Lamin Yamal en algunos momentos no fueron las más adecuadas con el personal del restaurante. En cambio, diferencia claramente la actitud de Inés durante toda la estancia. «Ella fue muy maja y muy agradable con todos nosotros», asegura. Incluso añade que «se la veía avergonzada» por lo que estaba sucediendo mientras el desayuno se iba retrasando entre una modificación y otra.

Otro detalle que aporta el testigo es el precio aproximado de la experiencia. Aunque afirma que ambos acudieron invitados, calcula que un desayuno similar para dos personas en Dani Brasserie rondaría los 200 euros. Asimismo, sostiene que la pareja no pasó la noche alojada en el Four Seasons y que únicamente acudió al hotel para desayunar antes de continuar con sus planes en Madrid.

El relato concluye con una reflexión del propio testigo, que insiste en que aquella mañana fue especialmente complicada para el equipo. «Dio una mañana…», resume, reiterando que el servicio tuvo que rehacer los platos en varias ocasiones hasta adaptarlos a las peticiones realizadas durante el desayuno.

Una versión que ofrece una mirada inédita sobre una visita que, hasta ahora, había pasado completamente desapercibida y que pone el foco en una de las paradas que Lamin Yamal e Inés realizaron en Madrid tras su paso por Ibiza.