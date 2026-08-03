Luciano Teixeira: «El gobierno coreano invierte millones de dólares en ‘startups’ de tecnología de belleza»

Corea del Sur lleva años consolidándose como el gran referente mundial de la medicina estética. Lo que comenzó siendo un mercado pionero en innovación se ha convertido en un ecosistema capaz de marcar el ritmo del sector a escala internacional gracias a una combinación de inversión pública, desarrollo tecnológico, investigación clínica y una industria orientada a la exportación. La llegada de equipos cada vez más precisos, tratamientos regenerativos e inteligencia artificial está redefiniendo la forma en la que trabajan los médicos y las expectativas de los pacientes, que buscan resultados naturales, personalizados y respaldados por la evidencia científica. Sobre este cambio de paradigma hablamos con Luciano Teixeira, CEO de MDT Health en Iberia, quien analiza por qué la tecnología coreana lidera esta revolución y cuáles serán las próximas tendencias que transformarán la medicina estética.

Corea del Sur, el gran laboratorio de la medicina estética

«Cuentan con un nivel de apoyo a la innovación que no existe en otros lugares; el gobierno coreano invierte de forma constante millones de dólares dedicados a startups de beauty-tech».

Si hay un país que ha conseguido situarse varios pasos por delante en el desarrollo de la medicina estética, ese es Corea del Sur. Para Luciano Teixeira, el liderazgo no es fruto de la casualidad, sino de un ecosistema que favorece la innovación desde todos los ámbitos. «Tienen un ecosistema completo enfocado en desarrollar el mercado: gobierno, fabricantes y clínicas empujando en la misma dirección», explica. «Cuentan con un nivel de apoyo a la innovación que no existe en otros lugares; el gobierno coreano invierte de forma constante millones de dólares dedicados a startups de beauty-tech».

A este respaldo institucional se suma un enorme volumen de pacientes que permite perfeccionar constantemente las tecnologías. «Corea es el mayor banco de pruebas del planeta; sólo en 2025 el país recibió a más de dos millones de turistas médicos internacionales. Ese volumen de pacientes impulsa a que la tecnología esté mejorando y optimizándose constantemente».

Pero, ¿qué diferencia realmente a la industria coreana de otros mercados? «La velocidad», responde sin dudar. «El regulador coreano tiene vías rápidas de aprobación para nuevos dispositivos, y son las pequeñas y medianas empresas las que impulsan la mayoría de la innovación, no unas pocas multinacionales como ocurre en otros mercados. Eso genera más competencia y ciclos de desarrollo mucho más cortos».

Tecnologías que están cambiando la práctica clínica

Más allá de la enorme oferta de dispositivos existentes, Teixeira considera que la revolución actual no está protagonizada por máquinas que prometen resolver todos los problemas, sino por equipos altamente especializados. «Más que las máquinas que prometen hacerlo todo, lo que de verdad marca el rumbo son tecnologías muy especializadas que hacen una cosa a un nivel excelente», afirma.

Entre ellas destaca la radiofrecuencia con microagujas de doble onda. «El Sylfirm X fue el primer sistema del mundo con certificación FDA en esta categoría y permite tratar más de doce indicaciones, desde el melasma y la rosácea hasta la flacidez».

Otra de las grandes innovaciones llega de la mano del ultrasonido microfocalizado. «El Liftera 2 consigue el lifting facial sin cirugía y prácticamente sin dolor», explica.

A estos avances se unen los tratamientos regenerativos con ingredientes como el PDRN, los exosomas o los factores de crecimiento, además de los primeros sistemas que ya incorporan inteligencia artificial para optimizar los procedimientos.

Según el CEO de MDT Health en Iberia, todas estas innovaciones han cambiado profundamente la forma de trabajar de los especialistas. «Hoy contamos con equipos más rápidos, más precisos y que ya no dependen únicamente del ojo clínico. Existen dispositivos capaces de ajustar parámetros como la energía o la profundidad de penetración mediante software, lo que reduce la variabilidad entre sesiones y entre profesionales y acelera la curva de aprendizaje».

Eso sí, insiste en que la tecnología no sustituye al médico. «No reemplaza el criterio clínico, pero sí consigue hacerlo mucho más reproducible».

Del ‘lifting’ sin cirugía a la limpieza facial inteligente

«Hasta la limpieza facial se ha vuelto tecnológica».

Los avances tecnológicos también han transformado algunos de los tratamientos más demandados por los pacientes. «El lifting facial no quirúrgico ha evolucionado enormemente gracias al ultrasonido microfocalizado», explica Teixeira. «Equipos como el Liftera 2 concentran la energía de forma mucho más precisa sobre las capas profundas de la piel y han hecho que el procedimiento sea prácticamente indoloro».

También destaca la evolución de los tratamientos destinados a mejorar la textura cutánea, la firmeza o patologías como el melasma y las lesiones vasculares. «La radiofrecuencia de doble onda con microagujas, como Sylfirm X, y la radiofrecuencia monopolar con enfriamiento controlado, como Coolfase, están obteniendo excelentes resultados tanto en el estímulo del colágeno como en la redefinición del contorno facial».

Incluso procedimientos tradicionalmente sencillos han experimentado una transformación tecnológica.

«Hasta la limpieza facial se ha vuelto tecnológica», asegura. «Los sistemas de hidrolimpieza como Q-facial Max permiten purificar, exfoliar e hidratar la piel en un único paso, consiguiendo ese acabado luminoso y natural que hoy busca el paciente».

Precisión, personalización y una mirada global

«Muchos fabricantes coreanos generan entre el 70 % y el 85 % de sus ingresos fuera de Corea».

Además de la rapidez con la que desarrolla nuevas soluciones, la industria coreana ha conseguido diferenciarse por la calidad técnica de sus dispositivos y por una clara vocación internacional. Para Luciano Teixeira, ese enfoque exportador ha obligado a los fabricantes a elevar sus estándares desde el primer momento. «La escala de fabricación y la vocación exportadora marcan una diferencia importante», señala. «Muchos fabricantes coreanos generan entre el 70 % y el 85 % de sus ingresos fuera de Corea. Empresas como Asterasys nacen ya con esa mirada global, lo que las obliga a cumplir estándares internacionales desde el diseño, no como un añadido posterior».

El resultado son dispositivos que llegan a Europa tras haber sido probados en un mercado extremadamente exigente. «Esa orientación, combinada con un mercado interno enorme donde probar los equipos antes de exportarlos, da como resultado dispositivos muy pulidos cuando llegan a Europa o Latinoamérica».

La competitividad de estas tecnologías también responde a una combinación de innovación, certificaciones internacionales y evidencia científica. «La integración de tecnología de alta precisión, la doble certificación CE y FDA y el respaldo clínico hacen que estos equipos sean especialmente competitivos», afirma. Como ejemplo, destaca que «el Sylfirm X acumula más de veinticinco estudios clínicos que avalan su seguridad y eficacia».

A ello se suma una excelente relación entre calidad y precio derivada del gran volumen de fabricación de la industria coreana, que concentra algunos de los principales fabricantes mundiales de este tipo de tecnología.

Sin embargo, si hay una característica que Teixeira considera decisiva es la capacidad de personalizar cada tratamiento con una precisión milimétrica. «Probablemente esa sea la principal ventaja», explica. «Poder ajustar la energía mediante software, calibrar la profundidad del tratamiento en milímetros exactos, seleccionar el tipo de onda o trabajar sobre zonas muy localizadas añade una capa extra de precisión durante la sesión. Eso reduce el margen de error y mejora la consistencia de los resultados entre pacientes con características muy distintas».

La inteligencia artificial ya está cambiando la medicina estética

«La IA va a unir diagnóstico, tratamiento y seguimiento en un solo proceso continuo, algo que hoy suelen ser pasos separados».

Aunque todavía se encuentra en una fase inicial de desarrollo dentro del sector, la inteligencia artificial promete convertirse en uno de los mayores motores de transformación durante los próximos años. «Creo que va a unir diagnóstico, tratamiento y seguimiento en un solo proceso continuo, algo que hoy suelen ser pasos separados», afirma Teixeira.

Para el directivo, no se trata de una tendencia futura, sino de una realidad que ya empieza a implantarse en numerosas clínicas. «Ya estamos viendo los primeros pasos: sistemas robóticos aplicados al trasplante capilar o plataformas láser que adaptan la energía en tiempo real según la respuesta de la piel».

El siguiente salto llegará cuando la IA sea capaz de participar desde el primer contacto con el paciente. «El siguiente paso lógico es que esa misma inteligencia artificial no sólo diagnostique, sino que proponga el plan de tratamiento completo antes de la primera sesión, siempre bajo la supervisión del médico».

Lejos de sustituir al especialista, Teixeira insiste en que estas herramientas servirán para reforzar la toma de decisiones clínicas y ofrecer tratamientos todavía más personalizados.

Junto a la inteligencia artificial, identifica otras tecnologías que marcarán el futuro inmediato del sector. «La robótica asistida para procedimientos de alta precisión, la medicina regenerativa con tratamientos basados en exosomas y bioestimulación celular o la radiofrecuencia con sistemas de enfriamiento que mejoran la comodidad y la seguridad del paciente serán algunas de las grandes protagonistas».

También cree que los dispositivos domésticos tendrán un papel cada vez más importante, siempre como complemento al trabajo realizado en consulta. «Veremos crecer los dispositivos para el hogar con diagnóstico de piel en tiempo real, pensados para complementar, y nunca sustituir, la visita a la clínica».

Los mitos sobre la tecnología coreana que todavía persisten

» Hoy la tendencia real, incluso en Corea, va hacia resultados naturales, sutiles y coherentes con cada rostro».

A pesar de su liderazgo internacional, todavía existen ideas preconcebidas sobre la tecnología desarrollada en Corea del Sur. Una de las más extendidas, según Teixeira, es asociarla a productos de bajo coste o de menor calidad.

«Existe el mito de que es una tecnología barata o de imitación, cuando la realidad es justamente la contraria», afirma. «Hay una inversión pública y privada sostenida detrás, y varios fabricantes coreanos están entre los líderes mundiales de su categoría, no entre los seguidores».

Otro de los tópicos que considera necesario desmontar tiene que ver con la búsqueda de resultados artificiales. «También me gustaría eliminar la idea de que la tecnología coreana busca resultados extremos. Hoy la tendencia real, incluso en Corea, va hacia resultados naturales, sutiles y coherentes con cada rostro».

Precisamente esa naturalidad es la que, a su juicio, explica buena parte del éxito que vive actualmente la medicina estética.