El refugio rural de Unai Simón: un pequeño pueblo rodeado de viñedos, campos de cereal y lleno de naturaleza

En un momento en el que Unai Simón vuelve a generar interés por su rendimiento bajo la portería de la selección española y del Athletic Club, muchos aficionados se preguntan cómo es la vida del guardameta cuando se aleja de los estadios.

Lejos de los focos, los entrenamientos y la presión de la alta competición, el internacional español encuentra la tranquilidad en un pequeño pueblo zamorano donde el tiempo parece transcurrir a otro ritmo.

Se trata de San Marcial del Vino, una localidad de apenas 125 habitantes situada en la comarca de la Tierra del Vino, un entorno marcado por los viñedos, los campos de cereal y una profunda tradición agrícola. Aunque Simón nació en Murgia (Álava), este rincón de la provincia de Zamora ocupa un lugar muy especial y en COOL sabemos el motivo.

Según destaca la revista Viajar, las raíces del portero se encuentran precisamente en este municipio, donde nació y creció su padre, Daniel Simón, así como sus abuelos, Carmen y Juan. Durante su infancia y adolescencia, el guardameta pasó allí numerosos veranos, estableciendo un fuerte vínculo con un paisaje que hoy sigue formando parte de sus lugares predilectos para desconectar.

Un pueblo muy especial

La relación de Unai Simón con San Marcial del Vino va mucho más allá de una simple visita ocasional. Aunque su vida profesional se ha desarrollado principalmente en el País Vasco, el municipio zamorano representa una parte esencial de su historia familiar.

Las generaciones anteriores de la familia Simón vivieron en esta pequeña localidad perteneciente al municipio de El Perdigón, lo que convirtió el pueblo en el destino habitual de los veranos del futbolista durante su niñez.

Ese contacto continuo con el entorno rural permitió al guardameta crecer con una visión muy distinta a la que ofrecen las grandes ciudades. Lejos del ruido urbano, encontró un espacio donde predominan la calma, la naturaleza y las tradiciones que aún hoy siguen muy presentes.

No resulta extraño que, siempre que su calendario deportivo se lo permite, el internacional español encuentre en este lugar el escenario perfecto para descansar y recuperar energías antes de afrontar nuevos retos deportivos.

Viñedos y cultivos de cereal

San Marcial del Vino se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Zamora, pero basta recorrer la corta distancia que los separa para percibir un cambio radical de ambiente.

La localidad está rodeada por extensos viñedos, cultivos de cereal y suaves llanuras características del paisaje castellano. Se trata de un territorio donde la agricultura continúa siendo una de las principales señas de identidad y donde la naturaleza marca el ritmo de las estaciones.

El nombre del municipio no es casual. La tradición vitivinícola forma parte de su historia desde hace siglos y sigue siendo uno de sus grandes atractivos. En algunos puntos del casco urbano, las vides llegan incluso a cubrir las fachadas encaladas de las viviendas, creando una imagen característica que define la personalidad del pueblo.

La comarca de la Tierra del Vino ha estado históricamente ligada al cultivo de la vid gracias a las condiciones climáticas y al terreno, factores que han favorecido el desarrollo de una importante actividad agrícola transmitida de generación en generación.

Para quienes buscan escapar del turismo masificado, San Marcial del Vino ofrece precisamente esa combinación de tranquilidad, paisaje y tradición que resulta cada vez más difícil encontrar.

Un enclave repleto de historia

Más allá de su entorno natural, el municipio también conserva un interesante patrimonio histórico que da muestra de la importancia estratégica que tuvo este territorio durante siglos.

Uno de sus elementos más destacados es el Puente del Andaluz, una construcción de piedra levantada sobre un arroyo cuyos orígenes se remontan a época romana. El puente forma parte del histórico recorrido de la Vía de la Plata, una de las grandes rutas de comunicación de la Península Ibérica desde la Antigüedad.

Su presencia convierte a San Marcial del Vino en un punto de interés para quienes recorren este antiguo itinerario, hoy muy frecuentado tanto por senderistas como por peregrinos.

La estructura constituye uno de los símbolos patrimoniales del municipio y refleja la relevancia que tuvo esta zona como lugar de paso durante diferentes etapas de la historia.

Tierra de caminos y peregrinos

La importancia histórica del pueblo no se limita únicamente a la Vía de la Plata.

Por este territorio también discurren otros itinerarios de enorme valor histórico, como la Cañada Real Vizana y la Vía Dalmacia, rutas que durante siglos fueron utilizadas por comerciantes, arrieros, pastores trashumantes y peregrinos que se dirigían hacia Santiago de Compostela.

Especialmente relevante fue la Cañada Real Vizana, estrechamente vinculada con la Vía de la Plata y utilizada durante siglos para la trashumancia del ganado entre el norte y el sur de la Península.

Hoy esas antiguas vías han recuperado protagonismo gracias al auge del senderismo y del turismo rural. Muchos visitantes recorren estos trazados buscando precisamente la tranquilidad que ofrece un paisaje prácticamente inalterado por el paso del tiempo.

En definitiva, Unai Simón ha encontrado en Zamora un rincón perfecto donde reconectar con sus orígenes para darse cuenta de lo que realmente le importa.