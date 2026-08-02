¿Cómo es la primera persona del singular del presente de indicativo del verbo ‘pacer’?

Los verbos pueden presentar formas que, aunque no se utilizan con poca frecuencia en la conversación cotidiana, forman parte de la norma y resultan importantes para comprender la riqueza del idioma. Uno de esos casos es el verbo «pacer», cuya definición según la RAE es «dicho del ganado: comer en los campos, prados, montes y dehesa».

Una de las preguntas más habituales es cómo se forma la primera persona del singular del presente de indicativo de este verbo. La duda surge porque «pacer» pertenece al grupo de verbos terminados en «cer» que presentan una modificación en la raíz al conjugarse en algunas personas.

Primera persona del singular del presente de indicativo del verbo ‘pacer’

El presente del modo indicativo del verbo pacer se conjuga así: «pazco», «paces», «pace», «pacemos», «pacéis», «pacen» y, en las zonas donde se emplea el voseo, «pacés».

El pretérito imperfecto del modo indicativo presenta las siguientes formas: «pacía», «pacías», «pacía», «pacíamos», «pacíais», «pacían» y, para el voseo, «pacías».

El pretérito perfecto simple del modo indicativo se conjuga como: «pací», «paciste», «pació», «pacimos», «pacisteis», «pacieron» y, en voseo, «paciste».

El futuro simple del modo indicativo incluye las formas: «paceré», «pacerás», «pacerá», «paceremos», «paceréis», «pacerán» y, para el voseo, «pacerás».

El condicional simple del modo indicativo se conjuga de la siguiente manera: «pacería», «pacerías», «pacería», «paceríamos», «paceríais», «pacerían» y, en voseo, «pacerías».

El pretérito perfecto compuesto del modo indicativo se conjuga así: «he pacido», «has pacido», «ha pacido», «hemos pacido», «habéis pacido», «han pacido» y, en voseo, «has pacido».

El pretérito pluscuamperfecto del modo indicativo presenta las siguientes formas: «había pacido», «habías pacido», «había pacido», «habíamos pacido», «habíais pacido», «habían pacido» y, para el voseo, «habías pacido».

El futuro perfecto del modo indicativo se conjuga como: «habré pacido», «habrás pacido», «habrá pacido», «habremos pacido», «habréis pacido», «habrán pacido» y, en voseo, «habrás pacido».

El condicional perfecto del modo indicativo incluye las formas: «habría pacido», «habrías pacido», «habría pacido», «habríamos pacido», «habríais pacido», «habrían pacido» y, para el voseo, «habrías pacido».

El presente del modo subjuntivo del verbo pacer se conjuga de la siguiente manera: «pazca», «pazcas», «pazca», «pazcamos», «pazcáis», «pazcan» y, en voseo, «pazcas».

El pretérito imperfecto del modo subjuntivo presenta dos formas válidas para cada persona: «paciera» o «paciese», «pacieras» o «pacieses», «paciera» o «paciese», «paciéramos» o «paciésemos», «pacierais» o «pacieseis», «pacieran» o «paciesen» y, en voseo, «pacieras» o «pacieses».

El futuro del modo subjuntivo se conjuga así: «paciere», «pacieres», «paciere», «paciéremos», «paciereis», «pacieren» y, en voseo, «pacieres».

🧐 ¿Cómo es la primera persona del singular del presente de indicativo del verbo ‘pacer’? 📖 @RAEinforma que el verbo ‘pacer’ se conjuga como el verbo ‘agradecer’, por lo que la forma correcta sería ‘yo pazco’. Directo ▶ https://t.co/zdjluyyUoy #Pasapalabra1572 pic.twitter.com/3HB9JUMDTJ — Pasapalabra (@PasapalabraA3) July 22, 2026

Verbos regulares e irregulares

Los verbos se clasifican en regulares e irregulares según el comportamiento de su conjugación. Entre los verbos regulares se encuentran los tres modelos básicos de las conjugaciones en «-ar», «-er» e «-ir»: «amar», «temer» y «partir». También forman parte de este grupo los modelos correspondientes a los verbos terminados en «-iar», como «anunciar» y «enviar»; los acabados en «-uar», como «averiguar» y «actuar»; y aquellos cuya raíz contiene los grupos vocálicos «/ai/», «/au/», «/ei/» y «/eu/», representados por verbos como «bailar», «aislar», «causar», «aunar», «peinar», «descafeinar», «adeudar» y «rehusar».

Los verbos irregulares incluyen tanto aquellos que poseen una conjugación propia, como «ser» o «ir», como los que sirven de modelo para otros verbos con irregularidades similares. En este grupo se encuentran «acertar», «adquirir», «agradecer», «andar», «asir», «caber», «caer», «ceñir», «conducir», «construir», «contar», «dar», «decir», «discernir», «dormir», «entender», «erguir», «errar», «estar», «haber», «hacer», «ir», «jugar», «leer», «lucir», «mover», «mullir», «oír», «oler», «pedir», «poder», «poner», «pudrir», «podrir», «querer», «roer», «saber», «salir», «sentir», «ser», «sonreír», «tañer», «tener», «traer», «valer», «venir», «ver» y «yacer». Entre ellos destaca «leer», que, aunque es regular desde el punto de vista morfológico, presenta una particularidad gráfico-articulatoria: cuando la vocal «i» de ciertas desinencias queda entre dos vocales, se transforma en el sonido consonántico «y», dando lugar a formas como «leyó» o «leyera».

Errores frecuentes

La conjugación de algunos verbos del español presenta particularidades que conviene conocer para evitar errores frecuentes. Por ejemplo, el verbo «apretar» se conjuga como «acertar», por lo que las formas correctas son «aprieta», «aprietas» o «aprieten», y no «apreta».

Lo mismo ocurre con verbos como «acrecentar», «fregar» o «mentar», que diptongan en las formas con acento en la raíz. En cambio, verbos como «alimentar», «contentar» o «profesar» no presentan este cambio vocálico. También existen diferencias entre verbos aparentemente similares, ya que «mandar» es regular («mandé»), mientras que «andar» es irregular («anduve»).

Algunos verbos terminados en «-uar» y «-iar» admiten dos conjugaciones válidas en determinadas formas. Así, se pueden utilizar tanto «adecuo» como «adecúo», o bien «agrio» y «agrío», dependiendo del verbo y de la norma aceptada. Sin embargo, otros solo admiten una de las dos posibilidades, como «ansío» o «auxilio».