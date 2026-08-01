Robert De Niro, (82 años): «Todo lo que hago, en términos de tiempo, es importante. Si pienso hacer algo dentro de dos años, mejor hacerlo ahora»

En poco más de dos semanas, Robert De Niro celebrará su octogésimo tercer cumpleaños. Y, a su edad, pocos actores pueden presumir de haber mantenido una calidad interpretativa de una forma tan prolongada y longeva. De hecho, su última nominación al Oscar se remonta a hace dos años escasos, cuando salió nominado al mejor actor de reparto por Los asesinos de la luna (2023). A estas alturas y siendo una de las estrellas más laureadas del séptimo arte, De Niro ya no tiene que demostrar nada. Sin embargo, su increíble ritmo de trabajo no va a desacelerar porque en su filosofía vital no se debe dejar nada para el futuro.

Después de interpretar por partida doble a Frank Costello y Vito Genovese en The Alto Knights y romper todos los récords de audiencia de Netflix con la miniserie Día Cero, al actor fetiche de Martin Scorsese lo volveremos a ver este 2026 en dos largometrajes. El primero, Susurran tu nombre, de James Ashcroft, un thriller psicológico en el que compartirá pantalla con Michael Keaton, Adam Scott y Michelle Monaghan, entre otros. El segundo será la cuarta entrega de su saga con Ben Stiller, Ahora los suegros son ellos. Por suerte para sus fans, la jubilación no está próxima. Aunque, como bien confesó en una entrevista reciente, cada vez piensa más en el tiempo y en aceptar su edad actual, enfocándose principalmente en el presente.

Robert De Niro y su mirada puesta en el presente

La reflexión que hoy compartimos apareció por primera vez en 2023. Por aquel entonces, De Niro tenía 80 años y ya era muy consciente de los impedimentos futuros de una vejez excesivamente contemplativa con lo que estuviese por llegar.

«Todo lo que hago, en términos de tiempo, es importante. Si pienso hacer algo dentro de dos años, mejor hacerlo ahora», le contaba a The Guardian.

De Niro supera la centena de películas como actor e incluso ha tenido dos desempeños fantásticos como cineasta. En 1993, debutó tras las cámaras con Una historia del Bronx (1993) y en 2006 dirigió a estrellas como Matt Damon y Angelina Jolie en El buen pastor.

En aquella charla con el medio británico, el protagonista de Taxi Driver (1976) reflexionó sobre su tardía paternidad y la protección del legado de su padre, el pintor expresionista Robert De Niro Sr., fallecido en 1993. Este no pudo tener el éxito masivo que sí tuvo su hijo, así que el veterano intérprete siente el deber de promover la obra artística de su progenitor.

No cree en el retiro

Los espectadores amantes de su talento pueden estar por el momento tranquilos. Robert De Niro no cree en el retiro, pues con su filosofía de vida activa, el neoyorquino considera que tiene demasiadas obligaciones y tampoco se imagina dejando su faceta profesional y dedicándose al ocio tradicional.