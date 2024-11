Ben Stiller no cree que hoy se pudiese rodar ‘Tropic Thunder’: «Fue increíblemente arriesgada»

Ya se ha mencionado en incontables ocasiones, cómo en la corrección política actual sería muy complicado ver estrenadas algunas películas del pasado. Uno de los ejemplos más citados es por supuesto La vida de Brian. Pero cualquiera con un poco de información sobre el desarrollo de aquella sátira bíblica sabe de sobra que aquello no fue, ni mucho menos, un camino de rosas. Hoy, el miedo a la ofensa parece mucho más palpable a raíz de las campañas de cancelación de las redes sociales y sin embargo, todavía tenemos ficciones irreverentes en emisión de la talla de The Boys, la cual estrenará su última temporada el próximo 2026. No obstante, Ben Stiller acaba de entrar en este debate sobre la posibilidad o no de desarrollar en la actualidad películas con un humor como el de Tropic Thunder. Una cinta dirigida y protagonizada por él mismo, que incluía temas tan censurados en la actualidad como el blackface.

Estas semanas, Stiller se encuentra promocionando sus últimos proyectos, tanto la segunda temporada de Separación como Nutcrackers, el último largometraje del cineasta David Gordon Green. En ambas el neoyorquino se acerca a ese perfil dramático que tantas alegrías le ha dado en la respuesta crítica de los medios, aunque sin querer devaluar sus dotes interpretativas bajo un tono serio, el público todavía lo relaciona inherentemente y de forma cultural con comedias icónicas de la talla de Algo pasa con Mary, Los padres de ella, Los Tenenbaums o Zoolander. Todas ellas mantienen sesgos y bromas con connotaciones que hoy quizás veríamos con otros ojos. Eso sí, ninguna de ellas alcanzó las dimensiones de Tropic Thunder. Por más que dicha parodia bélica criticase la inclusión y representación de ciertas minorías, no son pocos los que opinan lo complicado que sería verla en la cartelera actual. Al menos, no de la misma manera.

«Es difícil hacer una comedia atrevida»

Con una gran número de bromas salvajes, Tropic Thunder critica algunos métodos de producción de Hollywood, la Academia e incluso, el estilo de actuación del Método. Pero entre todas las bromas, lo que más impacta es ver a Robert Downey Junior haciendo de personaje negro. Bueno, no es que su personaje lo sea realmente, pero en la hipérbole del chiste representa a un actor que se mete tanto en la piel de su personaje como para someterse a una operación que cambia su color de piel.

Lo más probable es que esta última parodia no apareciese si la película se realizase hoy. Una situación confirmada por el propio Stiller en una reciente entrevista, donde explicaba que ya en su momento, Tropic Thunder fue una película muy complicada de llevar a cabo.

«Lo dudo (sobre la posibilidad de rodarla hoy). Obviamente, en este entorno, es más difícil hacer una comedia más atrevida. Definitivamente no a la escala en la que la hicimos, también en términos de la economís del negocio», comenzaba a contarle Stiller al medio Collider. Después, el cómico explicó en la entrevista cómo el mérito de que Tropic Thunder saliese a la luz respondía al atrevimiento del rey Midas de Hollywood:

«Creo que incluso en ese momento tuvimos la suerte de lograr que se hiciera, y se lo atribuyo, en realidad a Steven Spielberg y DreamWorks. Él la leyó y dijo ‘Muy bien, hagamos esto’».

Por último, no pudo pasar por alto la presencia de Downey Junior y su interpretación, la cual le llevaría a una nominación al Oscar al Mejor actor de Reparto: «La idea de que Robert (Downey Jr.) interpretase a ese personaje que interpreta a un personaje afroamericano, quiero decir, es increíblemente arriesgada. Incluso en ese momento (…) Ahora, en este entorno, ni siquiera sé si me hubiera atrevido a hacerlo, para decirte la verdad. Estoy siendo honesto».

¿De qué trata ‘Tropic Thunder’?

La sinopsis oficial de Tropic Thunder es la siguiente: «En la selva del sureste de Asia, se rueda una superproducción sobre la guerra de Vietnam en la que intervienen varias estrellas de la interpretación. Ellos creen que lo que ven son decorados, pero en realidad se encuentran en un conflicto bélico de verdad. Sin ningún tipo de experiencia en el campo y con muy pocas luces, deberán sobrevivir como puedan a ese territorio hostil».

Aparte de Stiller y Robert Downey Jr., el filme contó en su reparto con Jack Black (Escuela de Rock), Brandon T. Jackson (Percy Jackson y el ladrón del rayo), Jay Baruchel (Million Dollar Baby), Nick Nolte (El cabo del miedo) y el cameo de un divertidísimo e hipercaracterizado Tom Cruise (Misión Imposible). Con poco más de hora y media de duración, desgraciadamente Tropic Thunder no se encuentra para ver gratis en ninguna plataforma de streaming. Se puede alquilar vía Apple TV, Prime Video y Rakuten TV.