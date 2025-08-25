Es la serie más esperada de Netflix y ya tiene fecha de estreno: todo lo que se sabe

Una de las series más esperadas en la plataforma de streaming Netflix para el segundo semestre de 2025 es la quinta temporada de Emily en París y nos acabamos de enterar que se estrenará el próximo 18 de diciembre. Una brillante producción de Darren Star protagonizada por la actriz Lily Collins cuya primera temporada se estrenó en octubre de 2020 y se ha convertido en la preferida de muchos usuarios de Netflix. En esta ocasión la acción tendrá lugar entre París y Roma, ya que Emily iniciará una nueva etapa profesional al frente de la agencia Grateau en esta última hermosa ciudad europea. Además, también Emily decide apostar por su romance con Marcello, papel que da vida el actor Eugenio Franceschini, y disfrutar de este romance por las calles de Italia. Esta nueva temporada promete grandes dosis de drama, glamour y nuevos modelitos, dolce vita veneciana y mucho mucho amor.

La primera temporada de Emily en París tuvo 58 millones de visualizaciones en 2020, según Netflix, y las siguientes temporadas han mantenido también unas buenas cifras. Por ejemplo, la primera parte de la cuarta temporada obtuvo 45,1 millones en las primeras cuatro semanas y 27,5 millones de visionados adicionales tras el estreno de la segunda parte. Emily in Paris es una serie que enamora por el carisma y el glamour de su protagonista y esas situaciones complicadas en las que se mete en cada nueva entrega.

Sobre si habrá una sexta temporada de esta serie, lo cierto es que todavía Netflix no se ha pronunciado y esta serie solo está confirmada hasta la quinta entrega. Una serie perfecta para los que han disfrutado con las anteriores entregas y los que buscan una ficción que entretenga y que sorprenda con sus toques de humor y glamour.

¿Qué va a pasar en la quinta temporada de Emily en París?

Si todavía no habéis visto la cuarta temporada de la serie, tened cuidado ya que vamos a hacer algunos spoilers. Al final de esta cuarta entrega Emily se mudó de París a Roma definitivamente y allí se puso al frente de la Agence Grateau en Roma. Además, aunque Gabriel había decidido por fin luchar por su amor, al mudarse a Roma Emily decidió darle una oportunidad a Marcello y comenzar con él una romántica historia de amor.

La joven Emily tendrá que enfrentarse en esta quinta temporada en Italia a nuevos desafíos en su trabajo al frente de la Agence Grateau en Roma. Aunque al principio irá todo sobre ruedas y Emily estará encantada con su trabajo en la agencia, pronto se torcerá uno de sus proyecto en la oficina que puede afectar también a su vida personal. Emily decidirá volver a sus raíces francesas para retomar el control, pero pronto tendrá que lidiar con un secreto que puede destrozar una de sus mejores relaciones.

Según la sinopsis oficial: «Emily ahora está al frente de Agence Grateau en Roma y tiene que lidiar con nuevos retos tanto en el trabajo como en el amor, mientras se acostumbra a la vida en una nueva ciudad. Pero cuando parecía que todo iba viento en popa, una idea en la oficina se tuerce y acaba pasándole factura en lo personal y en lo profesional. En busca de un poco de calma, Emily se sumerge en su estilo de vida francés hasta que un gran secreto pone en jaque una de sus relaciones más importantes. Al conseguir afrontar los problemas de frente y con sinceridad, Emily consigue lazos más fuertes, mayores conexiones, más claridad y las ganas de abrirse a nuevas oportunidades”.

Hay que tener en cuenta que la acción se desarrolla entre Roma y París y Darren Star, el creador de la serie ha definido esta temporada como «una historia de dos ciudades». Emily tendrá que superar los contrastes entre dos formas de trabajar y de vivir. La protagonista tendrá que aprender a mantener el equilibrio entre lo profesional y lo personal.

El reparto de esta entretenida serie

La protagonista de esta serie es la actriz Lily Collins que volverá a interpretar el papel de la original Emily Cooper. Además, la actriz ejerce en esta temporada de productora ejecutiva. El actor Eugenio Franceschini interpretará el papel del guapo galán italiano que le ha robado el corazón a Emily con el que recorrerá las calles de Roma. También en el reparto volverán a estar los actores Lucas Bravo como el chef francés Gabriel, Ashley Park como Mindym, Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie o Lucien Laviscount como Alfie, el exnovio británico.

Además, en el reparto de la serie vuelven a estar los actores Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie y se incorporan en esta quinta temporada los actores Thalia Besson, Paul Forman, Arnaud Binard, Minnie Driver, Bryan Greenberg y Michèle Laroque.

La quinta temporada de la serie Emily en París promete ofrecernos antes de Navidad más dosis de drama, moda y amor. La protagonista de la serie tendrá que luchar por mantener la agencia en pie en Roma y al mismo tiempo por su historia de amor con Marcello. Hasta diciembre sus seguidores se tendrán que conformar con volver a ver sus temporadas anteriores y rememorar las aventuras de Emily en París.