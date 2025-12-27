Pilar Alegría, ridiculizada en redes por fingir cercanía con los aragoneses: «Ella es más de Paradores»
La ex ministra y candidata del PSOE en Aragón la lía con un vídeo de campaña
Alegría gastó 300.000 € del Gobierno para darse autobombo tras ser nombrada líder del PSOE en Aragón
La secretaria de Política Autonómica del PSOE y candidata a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha sido criticada en redes sociales tras publicar un vídeo de campaña en el que intenta mostrarse cercana a los aragoneses tomando un chocolate en Hostal de Ipiés, en el municipio de Sabiñánigo (Huesca).
El intento de Alegría por aparecer «campechana» y próxima a los vecinos de la zona ha provocado una avalancha de burlas en redes sociales, donde los usuarios han cuestionado abiertamente la autenticidad de una candidata percibida como alejada de la realidad aragonesa.
«Pero ella es muy de Paradores. Y entiendo que también de Hostales», ironizaba un usuario en redes, en clara alusión al escándalo del Parador de Teruel destapado por OKDIARIO, donde el ex ministro José Luis Ábalos organizó una juerga con prostitutas que acabó con la habitación destrozada. Alegría tuvo que admitir que ella también había estado esa noche en el Parador tras acusar inicialmente al medio de Eduardo Inda de mentir.
Otro comentario señalaba con sarcasmo: «Pilarín, hazte la campechana y cercana a ver si rascamos algunos votos».
Además, varios usuarios han criticado que la ministra haya adoptado repentinamente el «acento maño» en plena campaña electoral: «Qué rápido cogen algunas el acento maño», comentaba con sarcasmo otro usuario.
Y todo en pleno despliegue de campaña de cara a las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero, que se presentan como un auténtico calvario para el PSOE en Aragón. Los comentarios en redes reflejan el escepticismo hacia la candidatura de Alegría: «Lo de Gallardo va a ser cosa de nada al lado del batacazo que se va a pegar Pili Juergas… Presidenta de qué…», señalaba otro mensaje.
Temas:
- Aragón
- Pilar Alegría
- PSOE