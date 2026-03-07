Manifestación 8M en Madrid por el Día de la Mujer 2026: horario y recorrido de la marcha

Faltan tan sólo unas horas para que Madrid vuelva a llenarse de pancartas de color morado y miles de personas caminando en dirección al centro. El 8 de marzo siempre es un día de mucha presencia en la calle, y este año no será distinto aunque lo cierto es que la manifestación por el 8M en Madrid no será una sola, sino que como ocurriera el año pasado tendrá dos, cada una con su propio recorrido, así que la marcha volverá a repartirse entre Atocha, el paseo del Prado, Cibeles, Alcalá, Gran Vía y Plaza de España.

Como decimos, no es la primera vez que la manifestación del 8M en Madrid se organiza de tal modo que son dos las convocatorias anunciadas, cada una de ellas con un tono propio y con mensajes que marcan diferencias. Aun así, las dos coinciden en algo y es que la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, sigue siendo un día para salir a reivindicar y poner sobre la mesa asuntos que, en el fondo, afectan a todos. Y al ser domingo, y con la cantidad de gente que se espera mañana, el Centro estará más movido de lo habitual. De este modo, los avisos municipales ya apuntan cortes y desvíos desde antes del mediodía, así que lo más práctico será evitar el coche y apostar por el transporte público.

Manifestación del 8M en Madrid: Horarios y recorridos

Las dos grandes marchas convocadas para este 8 de marzo comenzarán a las 12:00. Por un lado, la manifestación de la Comisión 8M en Madrid, que este año sale con el lema «Feministas antifascistas. Somos más. En todas partes». Por otro, la marcha del Movimiento Feminista de Madrid, que lo hará bajo el mensaje «Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas».

Ambas organizaciones han difundido públicamente sus convocatorias durante estos días, subrayando que el 8M sigue siendo una fecha clave para reivindicar derechos, visibilizar violencias y denunciar situaciones de desigualdad que afectan a millones de mujeres en todo el mundo.

Recorrido de la manifestación de la Comisión 8M

La manifestación convocada por la Comisión 8M de Madrid saldrá mañana desde la zona de Estación de Atocha, un punto que ya han utilizado en años anteriores. Desde allí, el grupo irá subiendo por el paseo del Prado, para después alcanzar Plaza de Cibeles, continuarán por la calle de Alcalá y terminarán cerca de Metro Sevilla, donde está previsto que se acabe el recorrido.

Es un itinerario muy céntrico y fácil de seguir, que pasa por museos, edificios institucionales y espacios que suelen estar llenos incluso en un día normal. La propia Comisión ha insistido estos días en que su convocatoria vuelve a poner el foco en la diversidad, en el derecho a manifestarse sin miedo y en la necesidad de responder a discursos que consideran excluyentes o abiertamente hostiles hacia las mujeres, las personas migrantes y otros colectivos vulnerables.

Recorrido del Movimiento Feminista de Madrid

La otra marcha, organizada por el Movimiento Feminista de Madrid, arrancará también a mediodía, pero en Cibeles, que vuelve a ser su lugar de encuentro. Desde ese punto tomarán la calle de Alcalá, subirán hasta Gran Vía, atravesarán la zona de Callao y acabarán en Plaza de España, donde finalizará la movilización.

Este recorrido atraviesa uno de los ejes más concurridos del fin de semana y, por eso mismo, suele generar más impacto en la movilidad ya que se toparán con tiendas abiertas, turistas, tráfico constante y miles de personas coincidiendo en un mismo espacio. En su manifiesto, la organización ha señalado que marchan para denunciar la violencia que sufren mujeres y niñas en distintos contextos de la sociedad y para defender una mirada internacionalista del feminismo, con especial atención a quienes no pueden tomar las calles.

Madrid ante un 8M de alta participación

Mañana el centro de Madrid va a estar especialmente vivo. Con dos manifestaciones avanzando casi en paralelo por algunas de las zonas más transitadas de la ciudad, lo normal es que las calles se llenen desde antes del mediodía. Quien tenga previsto moverse por el eje que va de Estación de Atocha al entorno de Plaza de España, pasando por Plaza de Cibeles y Gran Vía, hará bien en revisar rutas y alternativas, porque habrá cortes intermitentes y cambios en el transporte desde media mañana.

El ambiente será el de un 8M en toda regla con calles llenas de gente, pancartas en alto y miles de personas avanzando con sus propios lemas, pero compartiendo un mismo día de reivindicación por la igualdad. Cada colectivo llega con su enfoque, pero la escena que suele quedar al final es la misma con la ciudad llena de voces diversas que quieren hacerse oír. Todo apunta a que este año volverá a ocurrir lo mismo, con una participación que promete ser tan numerosa como en ediciones anteriores.