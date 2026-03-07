Athletic Club – Barcelona, en directo: Alineaciones y dónde ver el partido de La Liga hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Athletic Club - Barcelona de la Liga
El partido entre el Athletic y el Barcelona corresponde a la jornada 27 de la Liga y se juega en San Mamés
Ambos clubes necesitan ganar este choque tras el tropiezo sufrido en la Copa del Rey
La jornada 27 cierra el telón con los partidos del sábado con un apasionante Athletic Club – Barcelona, un clásico de la Liga que promete ser emocionante. San Mamés está preparado para acoger un encuentro que va a tener goles y polémicas, sin ningún tipo de dudas, pero con dos equipos que van a ir con todo al césped de La Catedral para llevarse los tres puntos ahora que ya vamos a entrar en recta final de la competición. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Athletic Club – Barcelona.
Athletic Club – Barcelona, en directo
Así está la clasificación de la Liga
El Barcelona ha arrancado esta jornada 27 de la Liga en lo más alto de la clasificación, superando en cuatro puntos a su perseguidor más inmediato, que era el Real Madrid. El conjunto merengue ganó su partido este viernes frente al Celta en Balaídos por 1-2, por lo que durmieron a una sola unidad de los de Hansi Flick. Es por ello que los culés están obligados a ganar hoy en un campo complicado como siempre es San Mamés para intentar sumar el triunfo y así seguir con una diferencia de más de un partido ante su eterno rival.
Sin final de Copa del Rey
Ambos equipos llegan tras sufrir una dura decepción hace unos días, ya que se quedaron a las puertas de clasificarse para la final de la Copa del Rey y quedaron eliminados en las semifinales del torneo. El Barcelona fue apeado pese a ganar por 3-0 en el Camp Nou al Atlético de Madrid, pero el choque de la ida con el 4-0 sufrido en el Metropolitano pesó más. Por su parte, el Athletic Club cayó en los dos encuentros contra la Real Sociedad por la mínima, por lo que ha sido un duro golpe para ellos.
Partidazo en San Mamés
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Athletic Club – Barcelona que corresponde a la jornada 27 de la Liga y que se jugará en San Mamés. Estos dos clubes históricos de nuestro país prometen protagonizar un auténtico partidazo en Bilbao, ya que hay que destacar que siempre que se ven las caras suele haber polémica y muchos goles, así que el público estará impaciente por ver rodar el cuero en La Catedral y ver este clásico del fútbol español.
Ronald Araújo
Hoy es suplente en San Mamés, pero Ronald Araújo cumple años y el Barcelona le ha felicitado por redes sociales.
A qué hora es el Athletic – Barcelona
Falta muy poquito para que comience este partidazo en San Mamés, ya que el Athletic Club – Barcelona fue fijado en el horario de las 21:00 horas, por lo que falta algo más de media hora para que ruede el balón.
Hansi Flick
El técnico alemán compareció en la rueda de prensa previa a este Athletic – Barcelona y analizó la actualidad culé con mensaje para Lamine Yamal. Las palabras de Hansi Flick.
El árbitro del Athletic – Barcelona
El Comité Técnico de Árbitros designó a Munuera Montero para que dirija este partidazo entre el Athletic y Barcelona que se juega en San Mamés.
Alineación del Athletic
Y también se ha anunciado el once elegido por Ernesto Valverde para intentar ganar a su ex equipo. Esta es la alineación oficial del Athletic Club contra el Barcelona hoy: Unai Simón; Adama, Laporte, Vivian, Gorosabel; Jauregizar, Rego; Iñaki Williams, Selton, Berenguer; Unai Gómez.
Alineación del Barcelona
Ya conocemos el once elegido por Hansi Flick y ojo porque hay bastantes novedades en esta visita tan complicada a San Mamés. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Athletic Club: Joan García; Cubarsí, Eric, Cubarsí, Gerard Martín; Casadó, Bernal, Dani Olmo; Lamine Yamal, Rashford, Ferran Torres.
El caso Negreira
Este escándalo arbitral que ha salpicado al Barcelona sigue dando mucho de qué hablar y el último en en hacerlo del caso Negreira ha sido Víctor Font, candidato a la presidencia del club azulgrana.
Lewandowski
Una de las grandes novedades para Hansi Flick es el regreso de Robert Lewandowski, que jugará con máscara.
Dónde ver por TV el Athletic – Barcelona
Este apasionante clásico del fútbol español Athletic Club – Barcelona se podrá ver en directo por televisión a través de la plataforma de pago Movistar+. Es por ello que te recordamos que nosotros te contaremos gratis en vivo online y en streaming todo lo que suceda en San Mamés.
Todo preparado en Bilbao
Falta apenas una horita y media para que comience este choque en San Mamés y en breves momentos conoceremos las alineaciones del Athletic Club y del Barcelona.
Joan Laporta
El ex presidente del Barcelona, que espera volver a la presidencia tras las próximas elecciones, quiere que el Papa León sea el encargado de bendecir el Camp Nou.