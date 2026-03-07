Athletic Club – Barcelona, en directo: Alineaciones y dónde ver el partido de La Liga hoy

La jornada 27 cierra el telón con los partidos del sábado con un apasionante Athletic Club – Barcelona, un clásico de la Liga que promete ser emocionante. San Mamés está preparado para acoger un encuentro que va a tener goles y polémicas, sin ningún tipo de dudas, pero con dos equipos que van a ir con todo al césped de La Catedral para llevarse los tres puntos ahora que ya vamos a entrar en recta final de la competición. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Athletic Club – Barcelona.

Athletic Club – Barcelona, en directo

Así está la clasificación de la Liga

El Barcelona ha arrancado esta jornada 27 de la Liga en lo más alto de la clasificación, superando en cuatro puntos a su perseguidor más inmediato, que era el Real Madrid. El conjunto merengue ganó su partido este viernes frente al Celta en Balaídos por 1-2, por lo que durmieron a una sola unidad de los de Hansi Flick. Es por ello que los culés están obligados a ganar hoy en un campo complicado como siempre es San Mamés para intentar sumar el triunfo y así seguir con una diferencia de más de un partido ante su eterno rival.

Sin final de Copa del Rey

Ambos equipos llegan tras sufrir una dura decepción hace unos días, ya que se quedaron a las puertas de clasificarse para la final de la Copa del Rey y quedaron eliminados en las semifinales del torneo. El Barcelona fue apeado pese a ganar por 3-0 en el Camp Nou al Atlético de Madrid, pero el choque de la ida con el 4-0 sufrido en el Metropolitano pesó más. Por su parte, el Athletic Club cayó en los dos encuentros contra la Real Sociedad por la mínima, por lo que ha sido un duro golpe para ellos.

Partidazo en San Mamés

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Athletic Club – Barcelona que corresponde a la jornada 27 de la Liga y que se jugará en San Mamés. Estos dos clubes históricos de nuestro país prometen protagonizar un auténtico partidazo en Bilbao, ya que hay que destacar que siempre que se ven las caras suele haber polémica y muchos goles, así que el público estará impaciente por ver rodar el cuero en La Catedral y ver este clásico del fútbol español.