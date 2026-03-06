Flick advierte a Lamine Yamal que necesita rotar: «Debe aprender a gestionarse»

Hansi Flick está muy preocupado con la espiral de lesiones. El entrenador del FC Barcelona analizó el partido contra el Athletic y la necesidad de bascular en la plantilla las próximas semanas después de la gran carga de minutos en la Copa del Rey ante el Atlético. A pesar de las buenas sensaciones con Pedri y Gavi, las bajas de Balde y Koundé encienden las alarmas sobre la necesidad de aprender a dosificar.

Un problema que atrae las miradas hacia Lamine Yamal, con quien ha tenido varios encontronazos y al que mandó un mensaje sobre la importancia del descanso en el Barcelona para la etapa crucial de la temporada. Este sábado tendrá un duelo complicado en San Mamés: «Es un equipo fantástico, uno de los mejores del campeonato. Sabemos que son distintos cuando juegan en casa y no será fácil. Mi equipo está bien. El ambiente es fantástico y la actitud también. El rendimiento en los entrenamientos también está siendo muy bueno. Por eso estoy muy contento con lo que estoy viendo del equipo».

Sin embargo, las preguntas fueron dirigidas especialmente a las lesiones que está sufriendo la plantilla estas semanas: «Es algo que hay que gestionar, especialmente con tantos partidos. Al final, contamos con jugadores de La Masía de buena calidad y con experiencia, por lo que podemos manejar la carga. Mañana, quizá tengan oportunidad de jugar otros futbolistas», explicó Flick.

También habló de nombres como Lewandowski y su futuro: «Tenemos un gran objetivo esta temporada, con dos títulos por disputar, y estamos totalmente centrados en eso. Lo que pase después ya lo veremos. Estoy muy contento con Robert; ahora ha vuelto, está disponible y puede jugar mañana. Es un jugador fantástico, capaz de marcar 25 o 30 goles sin problemas», indicó.

Sobre Gavi fue optimista para su vuelta: «Viajará con el equipo, pero no entrará en la convocatoria todavía. Entrenará con nosotros y ha dado un paso más. Ya veremos cuándo volverá; quizá después del parón, o incluso antes». Y más sobre Pedri: «Puede jugar, desde luego, pero hay que tener en cuenta que vienen varios partidos en las próximas jornadas, así que habrá que gestionar su participación. Está bien para jugar, aunque habrá que ver cómo se organiza la carga».

Aún así, es inevitable pensar en las consecuencias del partido de Copa: «Después del partido contra el Atlético, la sensación fue fantástica. Los jugadores estaban muy motivados y quedó claro que una buena conexión con la afición puede dar más. Nadie se rindió durante el partido; todos lo intentamos. El Atlético jugó bien en Madrid y aquí defendió fuerte, hay que aceptarlo. Mi sensación es que estamos en un nivel alto, y eso nos debe dar confianza».

«No estoy contento con la situación de las lesiones. Siempre es mi responsabilidad, no la de los médicos ni la de los fisios. Hablamos con todo el equipo para analizar qué podemos mejorar y evitar que vuelva a ocurrir. A veces se cometen errores y la situación es así. No es agradable, sobre todo en momentos tan importantes, pero también da a otros jugadores la oportunidad de demostrar su nivel y su calidad», expresó Flick.

A Lamine Yamal, con quien ya tuvo problemas, le advirtió de la necesidad de descansar: «Gestionar a los jugadores y los minutos no es fácil. Los futbolistas saben si van a jugar o no, y también deben aprender a gestionarse para las próximas semanas. Tengo mis ideas y asumo la responsabilidad, pero a veces decidimos juntos. Todo el mundo debe saber cuántos minutos jugará o descansará, para poder darlo todo en el campo. Esta es la manera en la que me gusta gestionar al equipo.»

Con cuatro puntos de ventaja en Liga, Flick no se fía del Real Madrid: De momento es importante, pero lo que realmente cuenta es llegar bien hasta finales de mayo. Quedan muchos partidos y semanas por jugar. El martes tuvimos dos lesionados más, y el Madrid también tiene los suyos. Hay que mirar hacia adelante, gestionar lo que se pueda y aceptar lo que no se puede cambiar.»

Con Casadó no tira la toalla: «Puede jugar de medio, como 6 u 8, y también de lateral derecho, como 2. Es un jugador muy inteligente, y estoy contento de tenerlo en el equipo». Aunque también le están sorprendiendo las canteranos que aprietan en los entrenamientos: «En el caso de Espart (Cortés), me gusta su confianza con la pelota; me recuerda a Phillip Lahm, ya que puede jugar de 6 o de 2 y actúa bien tanto con el balón como sin él. En lo físico está bien, es zurdo y puede desenvolverse en dos posiciones. Álvaro también se ha entrenado muy bien, y Xavi, que ha vuelto de una lesión, está a buen nivel. Han demostrado su calidad y tengo muchas ganas de verlos jugar.»

Por último, elogió a Cancelo: «Cuando decidimos incorporarlo fue porque podía jugar de 2, de 5 o más arriba. Con la pelota es fantástico, tiene un gran nivel y calidad, y en los últimos partidos que ha sido titular ha estado muy bien. Se nota que tiene más confianza y lo necesitamos. Puede jugar a veces a la derecha, a veces a la izquierda.»