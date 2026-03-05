Font abre la puerta a pactos para competir contra Laporta: «Le tengo ganas»

Víctor Font ha hablado ya como candidato electo a estas elecciones a la presidencia del Barcelona del próximo 15 de marzo. Será el rival que busque bajar al gran favorito, al presidente durante los últimos casi cinco años, Joan Laporta. Font compareció en la sede de Nosaltres, donde valoró la carrera a la presidencia donde queda sólo en la oposición, tras la caída de Marc Ciria; está abierto a pactos con otros candidatos y reconoce tenerle ganas a Laporta.

«Tengo muchas ganas de los debates con Laporta, algo que me hubiera gustado haber hecho durante el mandato, algo que creo que se debería mejorar», transmitió Font sobre el cara a cara en solitario que tendrá en estas elecciones con Joan Laporta, tras quedar como único competidor que reunió el mínimo de firmas: «Ya sabemos que aún no vivimos en un club totalmente transparente y democrático. Con ganas de poder asistir al debate y de contrastar los dos modelos. Pero estamos convencidos que ganaremos. Pero esto está en manos de los socios. Lucharemos y trabajaremos para llegar a todos. La gente del Barça se emocionará cuando vea que realidad de club tenemos si hacemos las cosas como deben hacerse. Será un cambio tan espectacular de la noche al día impresionante. Si hacemos los cambios que tenemos previstos la gente se emocionará».

Sobre la posibilidad de pactos con otros precandidatos que recibieron apoyos, Font mantuvo su discurso, puertas abiertas: «Hemos intentado ser coherentes siempre. Esto no es el proyecto Víctor Font ni de unos cuantos barcelonistas. Siempre hemos dicho que las puertas están abiertas para todos aquellos que quieran reforzar el club y hoy están aún más abiertas con aquellos que comparten visión».

Además, Font destacaba que está abierto a conversaciones con cualquier profesional que quiera sumar en su dirección: «Por responsabilidad ha habido conversaciones con todo el mundo, igual que las tuve con Laporta en 2021 previo a las elecciones. Ahora llega la oportunidad de todos aquellos que quieren sumarse el cambio, hay que contar con todo el mundo, si el Barça cuenta con todo el talento de todas sus áreas somos imparables, no con el círculo de confianza. Tenemos una responsabilidad con el club y el país histórica».

«Estamos muy contentos porque tenemos la oportunidad que hace meses que reclamamos que el Barça merece. Hace tiempo que repetimos que estas próximas elecciones no van de escoger un candidato sino que van de escoger qué Barça queremos para los próximos años», transmitía Font, muy insistente en la necesidad de un cambio de modelo más profesional en el Barcelona, pidiendo la colaboración de los socios culés: «El día 15 tendremos la oportunidad de saber si sumando esfuerzos y contando con todos, de si proyectando el Barça de todos y teniendo la capacidad de dejar atrás la mala gestión, la improvisación, la manca de transparencia y somos capaces de una vez por todas de profesionalizar el club, modernizarlo, blindar el modelo de propiedad de forma efectiva y real y que los socios y socias se escuchen escuchados de verdad. Hacemos una llamada a todos los culés. Tenemos que acabar con esto del Barça de ‘los buenos y los malos’, esto es cosa de pasado. Nosotros no vamos en contra de nadie. El Barça del futuro es el Barça de todos».

Font ha sido muy crítico con el modelo de Laporta, el cual considera «personalista» y «del pasado»: «Ahora hemos visto que siguiendo con este modelo que improvisa y no es capaz de gestionar bien no nos resuelve los problemas. El 80% de valor de esta plantilla ya estaba en el club antes que esta junta entrara. Los que vemos y sufrimos cuanto alejado estamos los socios del club y cuantos se nos menosprecia, por lo que estamos en una oportunidad única para el cambio».

Sobre el recuento de firmas y la caída a última hora de Marc Ciria, Font ha manifestado que «el problema de las invalidaciones es que desde 2023 no existe el carnet de socio físico, y esto limita a ciertos socios que no dominan el aspecto digital. Espero y deseo que este sea el último año de este sistema de firmas rudimentario del siglo pasado. Esto no es lo que debería ser el Barça».

«Nosotros hemos insistido en la necesidad que el socio tuviera que escoger entre dos modelos de club. Esto va del Barça, no de personas. Lo importante es mirar hacia delante, tenemos una oportunidad histórica. El poder tener el Barça del futuro entre nosotros, blindando el modelo de propiedad, y que Flick y los jóvenes tengan la oportunidad de ganar también en Europa. Esperemos que todos estemos en los próximos días remando en la misma dirección».