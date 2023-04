Qué es el undercut y el overcut en la Fórmula 1

El Campeonato del Mundo de Fórmula 1 sigue avanzando en una de las ediciones más emocionantes que se recuerdan en los últimos tiempos. Varios pilotos cuentan con opciones de hacer victoria o podio casi en cada Gran Premio y la emoción se palpa especialmente en la parroquia española, merced al repunte de Fernando Alonso desde su fichaje por Aston Martin, sumado al buen papel de Carlos Sainz. Cada vez hay más interés, pero los términos técnicos se atragantan, como puede suceder con dos palabras habituales pero aún desconocidas: undercut y overcut.

Hablar de estos dos términos es hacerlo de estrategia pura, algo que ha tomado más y más importancia en la Fórmula 1 de hoy en día. Los seguidores incondicionales siempre amaron estas cosas pero el repunte de Alonso y el asentamiento en la élite de Sainz han hecho que en España, el aficionado medio acepte de buen grado el uso de esta terminología específica, hasta el punto de querer enterarse de todo, por qué se llama así, por qué se usa, y hasta de dónde viene el nombre.

¿Qué es un undercut en la F1?

Hablamos de realizar un undercut dentro del argot de la Fórmula 1 cuando un piloto entra a boxes, para cambiar los neumáticos y así lograr adelantar al contrincante en cuestión cuando este proceda a hacerlo unas vueltas después. Esta estrategia se lleva a cabo en numerosas ocasiones, con éxito razonable y muy recomendable de cara a circuitos del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en los que se hace más complicado el adelantamiento en pista.

El truco en la cuestión del undercut estaría en que cuando un piloto entra a boxes para cambiar neumáticos debe ser en el momento que sus ruedas y las de su rival están comenzando con un desgaste que implica mayor precaución y subir sus tiempos por vuelta. Ahí, en ocasiones con sólo un par de giros de diferencia entre una parada y otra, se consigue el adelantamiento deseado y que puede significar una plaza de podio o incluso una victoria que antes no existía.

El undercut sólo se lleva a cabo en el momento en que se produce un adelantamiento, si no no se habrá completado la faena y, por ende, las posiciones son las mismas y no se deberá llamar así. Para evitar el undercut, el piloto sobre el que se va a intentar realizar la acción debe precisar su conducción o, como es recomendable, parar cuanto antes si sus neumáticos no están en las mejores condiciones.

¿Qué es un overcut en Fórmula 1?

Como se podía prever, el overcut es el movimiento contrario al undercut dentro de la Fórmula 1. En él, el piloto que quiere realizar el adelantamiento se queda en pista porque piensa que las condiciones son propicias para seguir bajando el crono o, al menos, mejorar lo suficiente al de su rival para que, cuando pare y ambos queden igualados en número de paradas, su posición en pista sea mejor.

El overcut es menos habitual que el undercut y también menos buscado por los pilotos, pero un fallo en el repostaje o cambio de neumáticos del piloto que va delante o simplemente un error de conducción o la mala adaptación tras la parada puede hacer que se produzca este adelantamiento fuera de pista, resultando también clave en el devenir del Gran Premio en cuestión.