Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Levante - Barcelona de la Liga Este Levante - Barcelona corresponde a la jornada 2 de la Liga y se disputará en el Ciutat de Valencia El Barcelona buscará llevarse los tres puntos para seguir con pleno de victorias en el campeonato

El Barcelona consiguió arrancar la temporada con buen pie imponiéndose al Real Mallorca y ahora espera poder lograr una victoria más. Esta vez se enfrenta al Levante, otra vez fuera de casa, y los de Hansi Flick esperan poder sumar otros tres puntos en esta jornada 2 del campeonato que promete ser apasionante y en la que buscarán un triunfo para seguir contando sus encuentros este curso por victorias, aunque son conscientes de que no será nada fácil. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online este partidazo que se juega en el Ciutat de Valencia. Recuerda consultar la alineación del Barcelona contra el Levante es este apasionante encuentro.

Cuándo juega se juega el Levante – Barcelona: el partido de la Liga

El Barcelona se enfrenta al Levante en el Ciutat de Valencia en el partido que corresponde a la jornada 2 de la Liga. El conjunto azulgrana arrancó de la mejor manera posible el campeonato, aunque con polémica, y espera poder seguir con este gran estado de forma que están atravesando, donde Lamine Yamal parece imparable. Este será el segundo choque de forma consecutiva que los de Hansi Flick disputan lejos de la Ciudad Condal, ya que hay que recordar que los culés siguen esperando esa aprobación necesaria para regresar al Camp Nou en la cuarta jornada cuando se midan al Valencia, aunque parece complicado que eso vaya a suceder.

A qué hora se juega el Barcelona contra el Levante el partido Liga

La Liga programó este frenético Levante – Barcelona que corresponde a la jornada 2 del campeonato liguero para este sábado 23 de agosto. El organismo que preside Javier Tebas ha escogido el horario de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias, para fijar este choque. Se espera que no haya incidentes en la previa entre las aficiones para que el balón pueda rodar puntualmente en el Ciutat de Valencia.

Dónde ver en directo gratis por TV y online el Levante vs Barcelona

Movistar+ fue uno de los medios de comunicación que se hicieron con una parte de los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país diferentes encuentros del campeonato liguero. Este Levante – Barcelona que corresponde a la jornada 2 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar+ Plus y Movistar la Liga. El primero de ellos está incluido en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que el segundo está incluido en la suscripción en la que se ofrece el fútbol español.

Además, todos los aficionados del conjunto granota, del cuadro culé y seguidores del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Levante – Barcelona de la jornada 2 de la Liga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tienen disponible su página web para acceder a ella con un ordenador de una forma más sencilla.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información diaria sobre todo lo que suceda en el campeonato español y también en la previa de este choque de la jornada 2 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Levante – Barcelona desde una hora y media antes del inicio del choque y cuando termine publicaremos la crónica y todas las reacciones importantes que se produzcan en el Ciutat de Valencia.

Dónde escuchar por radio en directo el Levante – Barcelona

Todos los hinchas del conjunto valenciano o del azulgrana que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este Levante – Barcelona de la jornada 2 de la Liga deben saber que pueden escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, la Ser o RNE conectarán con el Ciutat de Valencia para narrar minuto a minuto todo lo que suceda en este apasionante choque.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Levante – Barcelona

El Ciutat de Valencia, situado en el barrio de Orriols, es el escenario donde se disputará este apasionante Levante – Barcelona que corresponde a la jornada 2 de la Liga. Este estadio se inauguró en 1969 y a lo largo de los años ha sufrido varias remodelaciones. Tiene aforo para recibir a algo menos de 25.000 aficionados y se espera que las gradas estén llenas este sábado para intentar animar a los suyos contra el vigente campeón del campeonato y así intentar dar la sorpresa.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al colegiado Alejandro José Hernández para que dirija la contienda Levante – Barcelona que corresponde a la jornada 2 de la Liga. Jorge Figueroa estará controlando todo en el VAR analizando cada acción para, si es necesario, avisar a su compañero para que acuda a revisarla detenidamente en la pantalla que estará situada en la banda del Ciutat de Valencia.