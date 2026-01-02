La Legión vuelve a desfilar en Granada para celebrar la Reconquista y la izquierda rabia: «Ultraderecha»

«Parafernalia nacional-católica», «regalo a la extrema derecha», homenaje a los «reyes de la inquisición» o «caldo de cultivo del fascismo» son algunos de los descalificativos con los que la izquierda rabia por la fiesta que, cada 2 de enero, celebra Granada para conmemorar su Reconquista por parte de los Reyes Católicos en 1492. El desfile de la Legión en este acto, que vuelve a producirse este viernes un año más, es el colmo para esta plataforma de la que forman parte IU –miembro de Sumar, que gobierna en coalición con Pedro Sánchez–, Podemos y asociaciones islamistas.

Junto a esos partidos de izquierdas, Granada Abierta –así se llama esta coordinadora– está integrada por entidades como el Colectivo Andaluz de Mujeres Musulmanas, el Instituto Almenara de Justicia Andaluza, Stop Desahucios Granada o la asociación Mezquita de la Paz.

Desde esta plataforma rabian por el desfile de la Legión y por la propia conmemoración de la Toma de Granada, la fiesta de esta capital que consideran la celebración de un hecho histórico equiparable a la desaparecida festividad franquista del 18 de julio.

El portavoz de Granada Abierta, Paco Vigueras, considera que la fiesta de la Toma en la que participa la Legión «debía eliminarse» porque «una fiesta con espadas, pendones, marchas militares y donde se ensalza a los Reyes Católicos, que fueron los reyes de la Inquisición, no lo vemos coherente con una transición a la democracia». Así se expresaba hace un año en una entrevista que hizo a Vigueras el digital El Independiente de Granada. Es la posición que comparte la plataforma, que vuelve a poner el grito en el cielo por que este viernes vuelva a celebrarse la fiesta de la Toma de Granada con desfile de la Legión incluido.

El Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles ha optado por mantener la tradicional participación de estas unidades legionarias en la fiesta granadina del 2 de enero, pese a las exigencias expresadas por los socios políticos del presidente Pedro Sánchez. Así, Granada Abierta tendrá que conformarse un año más por celebrar su particular «acto alternativo» del 2 de enero bajo el lema «Por la convivencia, no a la Toma».

Según ha detallado el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, este viernes participan en la fiesta granadina medio centenar de legionarios pertenecientes a una sección de la Brigada Rey Alfonso XIII con sede en Viator (Almería) y a la VII Bandera Valenzuela, también con sede en Almería y que pertenece al Tercio Don Juan de Austria. Este viernes se cumple el 534 aniversario de la conquista de Granada por los Reyes Católicos.

Como es tradicional, se enarbolará el pendón de Castilla y habrá una celebración en la Capilla Real, en la que reposan los restos de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando.