¿Qué es la Crida de las Fallas?

La Crida es el acto que da bienvenida a las Fallas de Valencia. El pasado 22 de febrero las falleras mayores dieron por iniciadas las fiestas recitando el pregón desde las Torres de Serranos. Este fue el pistoletazo de salida de las Fallas de Valencia 2026, que este año celebran el décimo aniversario de la declaración por parte de la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la Crida y los actos más importantes en las Fallas de Valencia 2026.

Valencia ya huele a pólvora a la espera de la semana grande fallera, que se celebrará entre el domingo 15 y el jueves 19 de marzo, Día de San José, en el que se pondrá punto y final a las fiestas con la tradicional Cremá. Hasta esta fecha, la capital de la Comunidad Valenciana vivirá un mes de marzo único, en el que se plantarán casi 800 fallas, que estarán repartidas por toda la ciudad. Durante estas semanas, los ninots se mezclarán con los espectáculos pirotécnicos, fuegos artificiales, música, fiesta y las ofrendas a la Virgen de los Desamparados.

Las Fallas de Valencia 2026 se dieron por iniciadas el pasado 22 de febrero con el acto de la Crida, en el que las falleras mayores, junto a toda su corte de honor, dan por bienvenidas las fiestas con un pregón y un espectáculo que se suele realizar en las Torres de Serranos de la ciudad. Con la Crida se puede decir que empiezan las Fallas de Valencia. Ese mismo día también se celebra la primera mascletá en el Ayuntamiento de Valencia. A partir del 1 de marzo y hasta el 19 del mismo mes, se está realizando este espectáculo pirotécnico en el centro de la ciudad a las 14:00 horas.

La Crida en las Fallas de Valencia 2026

La Crida de las Fallas de Valencia 2026 se celebró el pasado domingo 22 de febrero en las Torres de Serrano y en este acto fueron protagonistas las falleras mayores, Carmen Prades y Marta Mercader. Las falleras mayores dieron la bienvenida a las fiestas mayores de Valencia en un acto lleno de magia y espectacular que reunió a cerca de 100.000 personas.

Carmen Prades se comprometió al recibir las llaves de la ciudad a que Valencia sea «la casa más acogedora del mundo». «Abrimos nuestra casa. Abrimos Valencia al mundo. Abrimos el momento en que una ciudad entera decide que la calle sea casa y que la casa sean las Fallas», dijo durante la Crida de las Fallas de Valencia 2026. «Una casa hecha de calles que cuentan historias, llena de memoria y de gente valiente. Una ciudad que tantas veces ha demostrado que, pase lo que pase, siempre se levanta», señaló, al tiempo que ha reivindicado que en Valencia la vida «se celebra con fuego, música, ingenio y gracia».

La fallera mayor infantil, Marta Mercader, resaltó que los más pequeños también tienen «un lugar en esta casa que es Valencia» y con una fiesta en la que «la esperanza es el corazón y la pasión es la llama». «En las Fallas, todas y todos tenemos cabida», proclamó, al tiempo que celebró que este domingo «encendemos la mecha a nuestras Fallas 2026». «Gracias por elegir las Fallas como un lugar para vivir», dijo en un acto que contó con un espectáculo denominado «foc» que contó con música directa por parte de la Banda Sinfónica Municipal y con la voz de la cantante Lorena Calero.

Fechas claves en las Fallas de Valencia 2026