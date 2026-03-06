Amantes del queso, Mercadona acaba de sacar la fusión que va a hacer historia y promete agotarse

La sección de congelados de los supermercados ya no es ese rincón al que se recurre sólo cuando no hay nada más en la nevera. De hecho, para muchas personas se ha convertido en un espacio habitual para encontrar soluciones rápidas que funcionen entre semana o para improvisar un picoteo sin complicarse demasiado. Y cuando el producto tiene que ver con el queso, el interés suele multiplicarse tal y como ocurre con la novedad de Mercadona que fusiona lo mejor de todo: croquetas y queso camembert y que ya se agota en sus tiendas.

Sabemos que el queso suele triunfar siempre, ya sea suave o intenso, y aunque comerlo de forma natural o sin que forme parte de una receta, es todo un acierto, la verdad es que cuando se presentan platos como esta novedad congelada de Mercadona, lo que apetece es salir corriendo a por una bolsa para poder probarlo. Se trata de los Caprichos de Camembert, unas croquetas ultracongeladas de 350 gramos que se venden por 2,85 euros y que buscan conquistar a los amantes del queso con una combinación sencilla pero efectiva. Un plato que es además fácil de hacer, ya sea que quieras freírlos en la sartén, o si lo prefieres, en la croqueta o en la airfryer. Son una delicia de la que muchos ya hablan en redes y que seguro que tú también vas a querer probar.

Mercadona acaba de sacar la fusión de queso que va a hacer historia

Los Caprichos de Camembert son croquetas ultracongeladas rellenas de queso fundido, pensadas para freír directamente sin necesidad de descongelar previamente. El paquete incluye entre 10 y 13 unidades y está orientado claramente al formato de compartir, ya sea como entrante, aperitivo o acompañamiento.

En el etiquetado se indica que el queso fundido representa el 25 % del producto. Entre los ingredientes aparece queso camembert junto a mantequilla y proteína de la leche, además de otros componentes habituales en este tipo de preparados como harina, aceite de girasol y espesantes. No es un producto complejo en su planteamiento, pero sí apuesta por una materia prima que marca la diferencia frente a las clásicas croquetas de jamón o pollo. Aquí el protagonismo es claramente del queso y por ello atrae a quienes no se resisten a comer algo que lleve queso, aunque también a quienes son amantes de las croquetas y quieren probar algo distinto.

Textura crujiente por fuera, interior cremoso por dentro

El gran atractivo de este tipo de productos está en el contraste. Cuando se fríen en abundante aceite caliente, a unos 180 grados durante aproximadamente tres minutos y medio, el rebozado adquiere un tono dorado y crujiente.

Al abrirlas, el interior deja ver el queso fundido, con una textura cremosa que recuerda al camembert templado. No es un sabor excesivamente fuerte, pero sí reconocible, con ese punto lácteo que caracteriza a este tipo de queso. La clave está en no excederse en el tiempo de fritura. Si se respetan las indicaciones, el resultado es un bocado que combina exterior firme e interior fluido. Si se pasan, el queso puede perder parte de esa cremosidad que es, precisamente, lo que se busca. Otra opción es hacer en la airfryer con sólo tres minutos de cocción.

Precio y formato: pensadas para compartir

Uno de los aspectos que más llama la atención es el precio. Por 2,85 euros, el paquete de 350 gramos ofrece una cantidad suficiente para varias raciones pequeñas, lo que las convierte en una opción económica para una cena informal o un picoteo de fin de semana.

El formato congelado permite además tenerlas guardadas durante semanas, listas para usar en cualquier momento. No requieren preparación previa ni manipulación especial más allá de la fritura, lo que encaja con ese consumo práctico que cada vez gana más peso en los hogares. En un contexto en el que salir a cenar o pedir comida a domicilio encarece la factura, este tipo de propuestas buscan ofrecer una alternativa sencilla sin salir de casa.

Información nutricional y detalles a tener en cuenta

Como ocurre con la mayoría de productos precocinados, conviene revisar la etiqueta antes de consumirlos con frecuencia. Según la información del envase, aportan 186 kilocalorías por cada 100 gramos.

El producto contiene derivados lácteos y puede contener trazas de crustáceos, huevos, pescado, soja, apio, moluscos y sus derivados, algo importante para personas con alergias alimentarias. En cuanto a conservación, deben mantenerse a temperaturas inferiores a -18 grados y no volver a congelarse una vez descongeladas. Y dejar reposar al menos tres minutos cuando las tengas hechas para que al comerlas notes mejor las texturas y su sabor.

Sin duda, con esta novedad, Mercadona vuelve a acertar. Los Caprichos de Camembert reúnen varios elementos que suelen funcionar: queso fundido, formato crujiente y precio contenido. No reinventan la croqueta, pero sí ofrecen una alternativa distinta dentro del surtido habitual. Para quienes disfrutan del queso en todas sus formas, puede ser una opción interesante para probar algo diferente sin complicarse en la cocina.