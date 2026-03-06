No es un sueño, es oficial: el nuevo modelo de trabajo en Alemania que está dejando a Europa en ridículo

En los últimos meses, la jornada laboral en España ha estado en el foco del debate tanto político como social. La propuesta del Gobierno de reducir la jornada de 40 horas semanales a 37,5 horas dio mucho de qué hablar. Otros países europeos están siguiendo esta tendencia, pero hay uno que se ha adelantado a todos y que ha logrado algo que parece impensable en el mercado laboral. En 2024, Alemania puso en marcha un proyecto piloto para valorar los resultados en términos se productividad y calidad donde la jornada de trabajo fuera de cuatro días a la semana en lugar de cinco. En el programa participaron 900 trabajadores y 45 empresas, y los resultados fueron inmejorables, hasta el punto de decidir mantener el modelo.

La prueba de la semana de cuatro días laborables en Alemania se basaba en el modelo 100-80-100, es decir, 100% del salario, 80% de la jornada laboral y 100% de la productividad. En la fase inicial, participaron en el proyecto 45 empresas de distintos sectores, como seguros, tecnología, manufactura, educación, comercio minorista y medios de comunicación. Tras analizar los datos obtenidos, el 70% de las compañías han continuado implementando alguna reducción de jornada, mientras que el 73% asegura que no volverá a la semana de cinco días.

La jornada laboral de cuatro días en Alemania

Los resultados del programa piloto han sido «extraordinarios», tanto para las empresas como para los trabajadores. A pesar de haber mantenido un 80% de la jornada inicial, los beneficios y los niveles de productividad no se han visto afectados. Además, en el 38% de las compañías, las bajas laborales y el absentismo laboral se han reducido.

Muchas organizaciones redujeron reuniones innecesarias, simplificaron procesos y establecieron prioridades más claras; el resultado fue una organización más eficiente del tiempo. Respecto a los trabajadores, su salud mental ha mejorado y, en promedio, han aumentado en un promedio de 38 minutos sus horas de sueño.

A esto hay que sumar que el 90% de los empleados han logrado un equilibrio laboral y personal, lo que se ha traducido en menos estrés y mayor compromiso con la empresa para la que trabajan.Un directivo de Intraprenör, Carsten Meier, resumió los resultados del experimento del a siguiente manera: «Las empresas donde los empleados trabajan solo cuatro días a la semana están, en promedio, muy satisfechas y no menos exitosas».

El programa alemán coincide con lo observado en un proyecto piloto realizado en Reino Unido; el 92% de las compañías británicas continuaron con la semana de cuatro días, la facturación se mantuvo y la rotación laboral descendió significativamente. Asimismo, el 39% de los empleados presentaba menos estrés y el 71% tenía menores niveles de agotamiento.

«Los resultados muestran que la mayoría de las organizaciones continúan operando con alguna forma de reducción de la jornada laboral más de un año después del final de la fase piloto. Al mismo tiempo, muchas organizaciones han evolucionado hacia formas más amplias y flexibles de reducción de la jornada que se adaptan mejor a sus realidades operativas. Sin embargo, los resultados también reflejan que estos modelos no están exentos de costes. Tanto si las organizaciones decidieron mantener como abandonar la reducción de jornada, el proceso de implantación requirió una atención constante por parte de la dirección, coordinación interna y, en algunos casos, supuso pérdidas de productividad o retrasos durante la fase inicial.

Aún así, muchas organizaciones reconocen beneficios importantes, como una mayor atracción de talento, mayor satisfacción de los empleados y formas de trabajo más sostenibles. A nivel individual, los trabajadores que actualmente tienen jornadas reducidas informan de resultados más positivos en aspectos como el estrés, el agotamiento, la salud mental y el rendimiento laboral», concluyen los investigadores de la Universidad de Münster.

Proyecto piloto en España

En España, la jornada de 8 horas diarias se implantó en el año 1919, aunque no fue hasta 1983 cuando se limitó la jornada máxima semanal a 40 horas. Sin embargo, el debate acerca de la jornada laboral de cuatro días también ha llegado a nuestro país. De la misma manera que en Alemania y Reino Unido, se llevó a cabo una prueba en Valencia, y los resultados fueron muy positivos, tanto para las empresas como para los trabajadores, e incluso para la calidad del aire en la ciudad.

Un estudio publicado en 2021 en la revista académica Cambridge Journal of Economics por los profesores de la Universidad Complutense de Madrid, Luis Cárdenas y Paloma Villanueva calculói que si se hubiera pasado de 40 a 35 horas semanales trabajadas en 2017 se habrían creado 560.000 puestos de trabajo adicionales y la tasa de paro habría disminuido en 2,6 puntos porcentuales.

Según el «Estudio sobre bienestar y salud laboral en España», elaborado por Edenred, «sólo el 49,7% de los profesionales en España se declara satisfecho con su salario. Dentro del 50,3% restante, la mitad considera que, aunque su retribución podría ser mejor, las condiciones de bienestar laboral que le ofrece su empresa contribuyen a equilibrar esa percepción. De hecho, una cifra relevante es que 1 de cada 4 trabajadores valora que su empresa ofrezca beneficios como la retribución flexible, el salario emocional o servicios de salud, entre otros».