¿Qué audiencia hizo el estreno de ‘Supervivientes 2026’ ayer, jueves 5 de marzo?

La pasada noche del 5 de marzo, los espectadores de Telecinco fueron testigos del gran estreno de Supervivientes 2026. El popular formato regresó a la pequeña pantalla, como cada año por estas fechas, y lo hizo de la mano de nuevos concursantes. La aventura por los Cayos Cochinos ha comenzado y Jorge Javier Vázquez vuelve a ser el maestro de ceremonias. Un inicio de temporada muy esperado que no ha estado exento de novedades. Y es que, entre otros aspectos, también fue la primera toma de contacto entre la audiencia y María Lamela, la presentadora que sustituirá a Laura Madrueño en Honduras.

La primera gala nos ha dado presentación de concursantes, prueba de barro, formación de equipos, división de playas y, como no podía ser de otra manera, nominaciones. La organización ya ha puesto a los participantes entre la espada y la pared, por lo que las tensiones entre ellos también han comenzado a salir a la luz. Los primeros nominados de la edición son José Manuel Soto, Marisa Jara, Álex Ghita y Toni Elías. Uno de ellos se convertirá en el primer expulsado del reality. Un puesto que, por obvias razones, nadie quiere ocupar. Y es que, esta primera gala ha sido muy acertada. La audiencia se quedó con ganas de más y quedó reflejado en las redes sociales. Pero, aunque este reality de supervivencia no ha hecho sino dar sus primeros pasos, esta temporada, ya se ha impuesto en la parrilla televisiva española.

¿Qué audiencia hizo ‘Supervivientes 2026’ en su estreno?

Supervivientes 2026 ha arrasado en su primera noche de emisión. El reality sigue siendo la joya de la corona de Mediaset España y, por lo que se ha podido comprobar, la audiencia continúa apostando por él. Superando a sus principales competidores, la pasada noche del 5 de marzo, el programa sumó un 21.2% de share y 1.227.000 espectadores.

Antena 3, que lideraba la noche de los jueves y superaba a GH DÚO, ha caído frente al estreno de este gigante televisivo. Perdiendo el juicio ha cosechado su cifra más baja hasta la fecha: 10% de cuota y 813.000 espectadores. Por su parte, La 1 de Televisión Española tampoco logró hacer frente a Telecinco. Según se ha revelado, Al margen de todo, el formato presentado por Dani Rovira, sumó un 7,7% de cuota y reunió a 567.000 espectadores.

De hecho, Mediaset logró ganar a este último competidor con su programa de Cuatro. Horizonte, formato presentado por Iker Jiménez, cerró su noche con un 10% de cuota y 729.000 espectadores. Por lo tanto, las cifras son claras. Mediaset España se ha impuesto sobre sus principales competidores, destacando en Telecinco con el estreno de Supervivientes 2026. Telecinco lideró la franja del prime time. Además, su compañero de equipo, Cuatro, también le acompañó en esta noche de celebraciones.