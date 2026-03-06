Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Enriqueta, dispuesta a descubrir la verdad
No parará hasta conseguirlo
No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido disfrutar del capítulo 368 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. Así pues, han sido testigos de cómo Pepa no duda un solo segundo en mentir a Mercedes, y lo hace con la firme intención de justificar, de algún modo, la inesperada ausencia de su hermana. ¿Logrará convencerla antes de que sea demasiado tarde?
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta ficción que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Dámaso aparece de un momento a otro en la Casa Grande. Casualmente, de hecho, lo hace en el peor instante posible, lo que provoca una enorme irritación en José Luis. El duque, además, no solamente recibe su provocación, sino también la de alguien más que amenaza con desestabilizarlo del todo. Algo que, desde luego, podría llegar a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra manera.
¿Qué sucede en el capítulo 369 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 6 de marzo?
De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Martín y Francisco aprovechan la ocasión que se les ha presentado para sincerarse, como nunca, respecto a sus sentimientos. Todo ello mientras Amadeo está cada vez más convencido de que Eva está escondiendo algo.
Por si fuera poco, en un momento de lo más insólito, Martín no ha tenido reparos a la hora de desafiar a Victoria, y hacerlo de una vez por todas sin tan siquiera llegar a pensar en las consecuencias. Enriqueta, mostrándose verdaderamente implacable, hace lo propio con José Luis.
Tanto es así que no duda un solo segundo en hacerle saber que va a hacer todo lo que esté en su mano para descubrir la verdad, de una vez por todas. ¿Está la guerra a punto de estallar? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)