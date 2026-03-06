¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 6 al 10 de marzo de 2026

Pasapalabra ha conseguido que Alejandro y Javier se hagan fuertes como concursantes, aunque todavía tienen muchas tardes por delante para llegar a marcar época como otros concursantes, como son Rosa, Manu, Orestes Barbero o Moisés, por nombrar sólo a algunos de los más recientes. Para ayudarles en su lucha por ganar el Rosco y conseguir el bote, el programa les pondrá en los próximos días a cuatro nuevos ayudantes famosos, muy conocidos por todos los espectadores.

Emma Ozores

La hija del mítico Antonio Ozores será una de las invitadas de Pasapalabra en los próximos días, donde hace varios años que no acude. Su última visita fue en el año 2021. A pesar de ser una de las cómicas más conocidas de las últimas décadas, está prácticamente retirada del mundo mediático y solo concede entrevistas de manera muy puntual.

Su personaje más carismático fue el que interpretó en Farmacia de guardia, aunque en los últimos años su presencia es mínima. Sus últimas apariciones fueron en programas como Mira quién baila y en el año 2017 se atrevió con GH VIP.

Javier Pereira

El actor es uno de los rostros usuales de numerosas series y películas, tanto que en los últimos años los espectadores le han podido ver en series como Amar es para siempre y Cuéntame cómo pasó. Su último gran estreno es la serie La Tregua, que ya está disponible en la plataforma Netflix y en la que comparte escenas con Arón Piper y Miguel Herrán.

Pablo Puyol

El actor es uno de los invitados más habituales de Pasapalabra, por lo que debería servir de gran ayuda en su equipo. Todavía años después sigue siendo reconocido por el público gracias a su papel en Un paso adelante, serie que le marcó por completo. De ahí salió también un grupo musical con el que hizo una gira junto a Beatriz Luengo, Mónica Cruz y Miguel Ángel Muñoz.

Actualmente, está centrado en el mundo del teatro, donde es una de las grandes estrellas de Houdini, un musical mágico, que se puede ver en el Teatro Calderón de Madrid.

Lucía Gil

Actriz y cantante, se trata de una de las artistas que comenzaron a destacar desde que era solo una niña. Tras triunfar siendo una adolescente en series como La gira, de Disney Channel, y ser una de las protagonistas de La llamada, el musical creado por Los Javis, y Tadeo Jones.

Además de pasar por programas como Tu cara me suena 6 (quedando en segunda posición), la invitada también de Pasapalabra sigue publicando singles en solitario. También fue una de las colaboradoras de Happy FM, siendo habitual del programa Interactiva.